Meine Meinung: Zwischen Unvernunft und Weltuntergang

Wer in den letzten Tagen die Diskussionen über ein mögliches Verbot von privatem Feuerwerk verfolgt hat, bekommt einen ganz guten Eindruck davon, wie Debattenkultur im Jahr 2019 aussieht. Gleich wieder auf 180 (ohne Tempolimit nach oben) sind jene Zeitgenossen, denen bei den Wörtern „Verbot“ und „Umwelt“ ohnehin das Kühlwasser überkocht. Die wollen jetzt extra viel knallen, um zu zeigen, dass sie sich rein gar nichts sagen lassen. Weil alles sowie nur ausgedacht und früher hat das ja auch keinen gestört.

Aber ehrlich gesagt, argumentiert die Anti-Böller-Fraktion ebenso aus ihrer kleinen Blase. Darunter fasse ich jetzt mal Menschen zusammen, die mit Silvester-Bumm-Bumm „ohnehin nichts anfangen können“. Hundeliebhaber, für die das Zünden von Böllern und Raketen an Folter grenzt und Klimaschützer, die jede ökologische Unvernunft auf eine moralische Stufe mit Mehrfachmord stellen.

Nun halte ich es grundsätzlich auch für keine gute Idee, Menschen mit zwei Promille im Blut Sprengstoff in die Hand zu drücken. Aber den Diskutanten am jeweiligen Ende des Spektrums zwischen „Mir doch egal, was mit der Welt passiert“ und der manchmal übertrieben verurteilenden Lustfeindlichkeit übertriebener Klimaschützer sei für das Jahr 2020 jeweils mehr Verständnis für die andere Perspektive gewünscht.