120 Puppen aus verschiedenen Zeitepochen sind an den Adventswochenenden in Pausa im Heimateck zu bewundern. Unter ihnen auch Künstler-, Trachtenpuppen, Marionetten und Kasperlepuppen sowie Sammlerpuppen.

Pausa. 120 Puppen von gestern und heute werden in der Weihnachtsausstellung in Pausa gezeigt.

Meine Puppe lieb ich sehr

Ob Susi, Mia oder Steffi, wohl jedes Mädchen hat(te) eine Lieblingspuppe in Kindertagen und weiß den Namen bis heute, ist Ute Arnold vom Heimatverein Pausa e.V. überzeugt. „Es war die eine Puppe, die vielleicht heute noch im Schrank oder auf dem Speicher aufbewahrt wird. Sie war Freundin und treue Begleiterin.“

In der diesjährigen Pausaer Weihnachtsausstellung „Meine Puppe lieb ich sehr...“ kommen sie zu neuen Ehren. „Es sind viele private Leihgaben dabei“, sagt Ute Arnold, die die Schau im Heimateck neben dem Rathaus konzipiert und aufgebaut hat. Sie selbst hat ihre Puppe Monika, die sie von Kind auf gut aufbewahrt hat, beigesteuert. Aber auch Künstler-, Trachtenpuppen, Marionetten und Kasperlepuppen sowie Sammlerpuppen sind zu besichtigen. Insgesamt mehr als 120 hat Ute Arnold liebevoll in Szene gesetzt. Eine Besonderheit sind die Puppen ohne Gesicht der Amish Children aus Nappanee in Indiana. Die ältesten Exponate in der Ausstellung sind Puppen aus der Biedermacherzeit um 1840. Eine glasierte Porzellankopfpuppe und eine weitere Biskuitpuppe mit Zapfengelenken an den Ellenbogen und Beinen sind Raritäten. Ihre Bekleidung wurde aufwendig gefertigt. Diese Puppen ähneln in ihrem Äußeren kleinen Erwachsenen. In der Ausstellung ist zu erfahren, dass das Wort Puppe angelehnt ist an das lateinische Wort „Pupa“, was so viel wie Mädchen bedeutet.

Älteste Pupen aus Knochen hergestellt

Die ältesten Puppen in der Jungsteinzeit waren aus Knochen und Stein gearbeitet, dienten weniger zum Spielen, sondern religiösen Zwecken. „Die meisten Puppen aber, die von 1840 bis heute hergestellt wurden, waren als Spielzeuge für Kinder gedacht. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann man, Puppen mit kindlichen Charakteren und Proportionen zu fertigen. Bekannt bis heute und als Vorreiterin dieser Epoche gilt Käthe Kruse (1883 bis 1968), deren Puppen ab 1910 weich, biegsam und lebensecht waren. Ebenso bekannt ist Puppenmacherin Margarete Steiff (1847 bis 1909); ihre Stoff- und Filpuppe „Puppenkind“ kam 1895 auf den Markt. Als der älteste durchgängigste Puppenhersteller seit 1896 gilt die Rheinische Gummi- und Celluloidfabrik, bekannt unter „Schildkröt“. Außerdem etablierte sich die Puppen- und Spielwarenproduktion in Sonneberg und Waltershausen sowie Nürnberg. Eine Sonni-Puppe hatte zu DDR-Zeit wohl jedes Mädchen.

Barbies sind heute modern

Zu den heute modernen Puppen gehören die Barbies, die seit 1959 hergestellt werden. Ergänzt wird die Puppenschau von einer Fotodokumentation. Beim Sortieren der Exponate hatte Ute Arnold einiges zu tun. „Seit 1890 muss jede Puppe eine Marke oder ein Etikett tragen.“ Dieses und die Seriennummer findet man meist im Nacken der Puppe. Wer die Faszination der Puppen erleben will, ist zur Ausstellung im Heimateck willkommen.

Geöffnet ist die Schau an den Wochenenden vom 30. November bis 22. Dezember, an den Feiertagen 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar, jeweils von 14 bis 17 Uhr. Am ersten und dritten Adventssonntag kann man Kerzen ziehen und Wachsfiguren gießen, am 3. Adventssonntag gibt es zudem eine Spielzeugvorführung mit Andreas Reißmann aus Greiz.