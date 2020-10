Meine Woche die von Corona überschattet ist

„Was für eine verrückte Zeit“, riefen gleich mehrere Leute heute aus, als wir uns in Zeulenroda-Triebes begegneten. Wahrscheinlich sah man es mir an, dass auch mein Kopf rauchte nach den gestrigen Nachrichten aus dem Kanzleramt.

Der Mittwoch ist nicht ganz spurlos an meinen Kollegen und natürlich auch an mir vorbeigegangen. Alle haben gebangt und gehofft, bis sie am Ende erfahren mussten, der Corona-Lockdown trifft uns nun schon das zweite Mal in diesem Jahr. Wenn auch nicht gleich das ganze Leben lahmgelegt wird, so sind aber diejenigen, die nun ihre Geschäfte und Einrichtungen wieder schließen müssen, am Boden zerstört.

Über Verhältnismäßigkeit oder nicht kann man bekanntlich streiten. Wichtig dabei ist doch, dass wir alle gesund bleiben oder wenigstens von dem Virus nicht allzu hart getroffen werden. Den gastronomischen Einrichtungen könnte geholfen werden, indem wir uns mit dem fertig zubereiteten Mahl bei vorheriger Bestellung, verwöhnen lassen. Das haben viele Gastronomen bereits im Frühjahr praktiziert. Auch online Versionen beim Fitness-Training haben sich schon bewährt. Schlimm ist es nur, dass der Monat November sein negatives Image unterstreicht – kalt, nass und von früher Dunkelheit geprägt. Trotz aller negativen Erlebnisse ist es erstaunlich, wie viele aber auch versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Sie paaren, trotz Existenzängste, ihre Hoffnungen mit einem Fünkchen Zuversicht und warten mit neuen Ideen auf. In einem Bekleidungsgeschäft in der City Passage Zeulenroda, sagte heute Verkäuferin Ines zu mir: „Wenn wir uns jetzt unter die Meckerer mischen, dann vergeuden wir unsere Energie und machen uns verrückt“. Recht hat sie.

Ein Versuch ist es wert. Lassen wir uns nicht erdrücken von der Last, halten uns an die Auflagen und versuchen die zu unterstützen, die unsere Hilfe brauchen.