Meine Woche Heidi Henze über willkommene Lichtblicke

Wenn die älteren Bürger Ende des vergangenen Jahres stöhnten, weil nun ein Schaltjahr bevorsteht, dass laut ihren Erfahrungen nichts Gutes erahnen lässt, dann haben wir es noch einfach als Redensart hingenommen. Dass diese Vorahnung mit einer Heftigkeit Wirklichkeit wird, dass hat kaum einer erahnen können. Der kleine Virus, mit dem Namen Corona Covid19 hat eine solche Macht, dass er einfach Furchterregend ist. Geschäfte schließen, weil die Menschen weniger shoppen gehen, die Firmen müssen Mitarbeiter entlassen, ganz zu schweigen von Neueinstellungen, weil ihnen Aufträge weggebrochen sind. Selbst zukünftige Auszubildende müssen um ihren Ausbildungsvertrag bangen und das, obwohl wir vor Monaten Lehrlinge Händeringend gesucht haben. Ganze Branchen wissen nicht, wie sie weiter existieren sollen und da helfen auch die von der Bundesregierung bereitgestellten finanziellen Hilfen nicht, denn die haben Klauseln, sodass sie von den Betroffenen nicht in Anspruch genommen werden können. Die Kommunen müssen nicht nur jetzt, sondern auch in den kommenden Jahren, wohl jeden Cent gleich mehrmals umdrehen. Da die Steuern im Tiefflug sind. Da sind Lichtblicke, wie der Rasensprenger der Firma Metallgießerei Brückner oder das Richtfest für das Generationsübergreifendes Wohnen an der „Alten Glasschleiferei“ in Zeulenroda, einfach nur Balsam für die Seele. Der Greizer Mediziner Uwe Reuter aus der Klinik im Leben, der zu den Top-Medizinern des Landes zählt und an der Forschung zum Virus beteiligt ist, sind schöne Details. Ebenso auch, die feine Attraktion in der Stadt Greiz, die Besucher und Einheimische jetzt dank des Reiseunternehmens Zölle einlädt durch die Stadt mit der Tsch-Tschu-Bahn zu fahren, lassen die Hoffnung aufkeimen für einen Lichtblick. Wenn hier die umtriebigen Stadtführer aufspringen, dann ist das doch ein ganz großer Gewinn und so zeigen wir dem Corona-Virus einfach die kalte Schulter.