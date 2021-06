Meine Woche: Ratssitzung keine Comic-Schau

Heidi Henze erinnert an den Anstand gegenüber ehrenamtlichen Politikern in Triebes.

Die Europameisterschaft im Fußball ist gestartet. Während manche wenig Interesse zeigen, fiebern andere gespannt dem Ereignis entgegen. Ich bin ein Späteinsteiger. Wenn es spannend wird, dann bin ich dabei. Viele schöne Erinnerungen habe ich an die Veranstaltungen solcher Sportereignisse vergangener Jahre. Diese Gänsehautmomente sind mir immer noch gut in Erinnerung.

Gänsehaut und fast etwas Frust hatte ich auch am Mittwoch zur Stadtratssitzung. Ausgelöst von zwei Herren, die Gäste der Sitzung in Triebes waren. Während Stadträte und Gäste versuchten, auf ihre Fragen und Probleme Antworten zu bekommen, hatten die beiden sich in der hinteren Reihe lautstark amüsiert, sodass ich trotz der gebotenen Masken bei den beiden von meinem Platz aus zeitweise kaum einen Satz vom eigentlichen Geschehen verstanden habe.

Das ist für mich respektlos denen gegenüber, die hier ehrenamtliche Arbeit leisten. Ich hätte vom Bürgermeister erwartet, dass er darauf reagiert. Weil er es nicht tat, habe ich mir dann hinterher erlaubt, dies zu tun. Die Antwort: „Es war ja auch lustig“.

Dann bitte waren die zwei Herrn falsch am Platz. Auch wenn einige Beiträge zum wiederholten Male ausführlich diskutiert wurden, eine Comic-Schau ist eine Ratssitzung wahrlich nicht. Hier geht es um Sachverstand und Diskussionen.

Die Antwort auf die Frage, ob diese Zeitung in Greiz den Platz räumt, holen sich die OTZ-Leser gerade auch. Die Räumlichkeiten in Greiz werden nach über 20 Jahren saniert und nur darum geben sich gerade die Handwerker die Klinke in die Hand. Diese Zeitung wird für die Leser da bleiben. Auch deshalb haben wir bei der Funke Mediengruppe die Zukunftskampagne gestartet.