Meine Woche: Stadtmusik braucht alle Geigen

Die letztlich abgewendete Schließung der Musikschule und des Freizeitzentrums bestimmte in dieser Woche das Stadtgespräch wie lange nicht. Es wurde heftig diskutiert, kommentiert und auf dem Marktplatz am Mittwoch sogar demonstriert. Das ist erst mal ein gutes Zeichen. Denn es spricht für eine lebendige Demokratie, wenn sich Bürger im Vorfeld einer Stadtratssitzung einmischen und ihrer Stimme Gehör verschaffen. Das ist ihr gutes Recht und zeigt den Mitgliedern des Gremiums, dass ihre Entscheidung genau beobachtet wird. Eine ähnliche Partizipation würde man sich auch bei anderen Themen wünschen.

Fakt ist aber, die Stadt muss sparen. Den Rotstift muss sie dabei zwangsläufig auch bei sogenannten freiwilligen Leistungen ansetzen. Diese nehmen im Haushalts- und Finanzplan derzeit einen Anteil von mehr als acht Prozent ein. Für Gemeinden in der Haushaltssicherung eindeutig zu viel. Unter diese freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben fallen viele weitere kulturelle und soziale Leistungen, aber auch wirtschaftliche Fördermaßnahmen. Rad- und Wanderwege, Räume und Gelder für Sportvereine oder auch die Seniorenbegegnungsstätte. Die Senioren mussten erste kürzlich in kleinere Räume umziehen.

Was ich damit sagen will: Eltern, Kinder und Lehrer der Tanzgruppe und der Musikschule bilden nur einen kleinen Teil der Gesellschaft in der Stadt ab. Nun haben die Hobbys Musik und Tanzen wahrscheinlich das Potenzial, zu einer lebenslangen Leidenschaft zu werden. Das große Engagement der betroffenen Personen ist verständlich.

Auf einem Schild auf der Demonstration am Mittwoch stand: „Kinder spielen die erste Geige“. Warum? Kinder spielen eine der vielen Geigen im Orchester des sozialen Miteinanders in einer Stadt. Ohne sie wäre das Stück nicht perfekt. Aber ich halte es für falsch, Angeboten für Kinder und Jugendliche eine moralische Überlegenheit gegenüber anderen Akteuren zuzusprechen. Kinder sind Zukunft. Aber Gegenwart sind wir alle.