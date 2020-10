Ich sehe die Kommentare zum Turmbau in Langenwolschendorf schon wieder vor mir: „Haben wir denn keine anderen Probleme?“, oder der Klassiker: „Wie viele Spielplätze hätte man von dem Geld bauen können!“. Alles cool! Bei einem Projekt, das Mittel aus öffentlichen Fördertöpfen erhält, ist eine kritische Meinungsäußerung durchaus erlaubt.

Aber es ist schon ermüdend, das Projekte der touristischen Entwicklung meist mit diesem Totschlagargument torpediert werden. Ich muss dann immer an Helen Lovejoy aus der Serie „Die Simpsons“ denken. Auch ihr wichtigstes Anliegen ist stets: „Kann denn nicht wenigstens einer an die Kinder denken?“

Am Ende sind die Nörgler dann leider oft Leute, die ehrenamtlich keinen Finger krumm machen würden. Also liebe Kritiker des Turmbaus: Erhebt euch, und pflastert die Stadt mit Spielplätzen zu! Dann kann ich vielleicht irgendwann über die längste Rutsche der Welt an meinen Arbeitsplatz gelangen. Memo an mich selbst: Unterschriften für die längste Rutsche der Welt in Zeulenroda-Triebes sammeln.

Das Fundament des Turmes in Langenwolschendorf steht, nun fängt das Träumen wieder an