Meinung: Gemeinsame Vision

Wie das mit Konzepten, die weit in die Zukunft schauen, nun mal so ist, wird auch das Entwicklungskonzept „Wohnen und Tourismus“ in Langenwetzendorf nicht alle Entwicklungen korrekt voraussehen. Die Zukunft holt viele Studien ein. Prognosen bleiben halt Prognosen.

Allerdings ist es dennoch ein wichtiger Schritt, dass sich die Gemeinde zu einer gemeinsamen Vision bekannt hat. Bis in das Jahr 2035 reichen die Leitbilder, die der Gemeinderat am Dienstag abgesegnet hat. Zwar ist so ein Entwicklungskonzept keine bindende Rechtsnorm oder ein Flächennutzungsplan, aber es ist über Legislaturperioden hinweg ein gutes Argument, wenn es darum geht, den Weg der Gemeinde fortzuschreiben. Auf den gemeinsamen Willen können sich Bürgermeister und Stadträte stets berufen.

Dass das Entwicklungskonzept nicht diesen absolut fest bindenden Charakter hat, kann im Sinne der eingangs erwähnten Unvorhersehbarkeit der Zukunft auch als Vorteil gesehen werden. Es wird interessant sein, zu sehen, in welche Richtung sich die Gemeinde in den kommenden Jahren entwickelt. Denn neben vielen Risiken und Unwägbarkeiten weist das Konzept auch einige spannende Chancen für das ländlich geprägte Langenwetzendorf auf.