Der geförderte Breitbandausbau krankt in Deutschland an so vielen Stellen. Er wirkt teilweise chaotisch. Einerseits ist da das langwierige Antragsverfahren. Während über mehrere Jahre am Antrag gebastelt wird, ändern sich technische Standards.

Die Bundesregierung setzt sich dabei regelmäßig entweder zu ehrgeizige Ziele – das 50 Mbit/s-Ziel für alle Haushalte in Deutschland wurde mehrere Jahre hintereinander verfehlt – und ist im gleichen Atemzug zu zögerlich, wenn es um die Anhebung der Aufgreifschwelle geht. Jener Wert, der erst einmal verfehlt werden muss, damit ein Ausbau mit Fördergeldern möglich ist. Es gibt nun aber durchaus auch kritische Stimmen, wenn die Anhebung auf 100 Mbit/s im Raum steht. Durch die Länge der Förderverfahren und die Verlegung von einzelnen extrem teuren Leitungen entstehen dem Steuerzahler hohe Kosten. Manche sagen sogar, der Gesamtausbau des Glasfasers in Deutschland verzögere sich durch die Wirtschaftlichkeitslücken-Förderung. Tiefbaukosten steigen und eigenwirtschaftlicher Ausbau werde immer unwirtschaftlicher. Es fehlt eine Struktur im Förderdschungel.