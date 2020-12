Meinung: Keine Zahlen, sondern Menschen

Von der Corona-Krisen sind viele Branchen betroffen. Gastronomen, die seit November zum zweiten Mal in diesem Jahr keine Gäste empfangen dürfen. Kulturschaffende, die seit Monaten keine öffentlichen Auftritte haben. Schausteller, die sich noch nicht einmal im Sommer erholen konnten, weil Volksfeste und Großveranstaltungen in Pandemiezeiten wohl ziemlich weit unten in der Liste der Dinge stehen, die schnell wieder erlaubt sein werden. Wir alle können uns inzwischen vielleicht ein wenig vorstellen, was so eine Situation mit Menschen macht. Wir kennen die Zahlen von Umsatzrückgängen, laufenden Kosten und gezahlten Überbrückungshilfen. Sollte man daher aufhören, die Geschichten der Pandemie-Gebeutelten zu erzählen?

Nein! Weil sich Existenzangst nicht in Prozent oder Umsatzverlust messen lässt. Weil Traditionen, die auszusterben drohen, sich nicht in den Jahren ihrer Existenz erschöpfen, sondern in der Bedeutung, die sie für Menschen haben. Weil Ideen, den Einschränkungen der Pandemie kreativ zu begegnen, eben keine bloßen Notnägel sind. Sie sind Ausdruck des menschlichen Scheiterns aber auch des Überlebenswillen. Deswegen ist es wichtig, die Gesichten der Menschen hinter den Zahlen und Ankündigungen zu erzählen.