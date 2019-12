Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Mehrarbeit ist keine Tugend

Bauhofmitarbeiter sind in Gemeinden oft Mädchen für Alles. Grünflächen pflegen, Straßen vom Schnee befreien oder Reparaturen durchführen. Dabei gibt die Entgeltstufe genau vor, welche Arbeiten, die Qualifikation und Bezahlung des Mitarbeiters erlauben. Aber es wirkt manchmal so, als wird diese Vorgabe von einigen Gemeinden nicht ernst genommen. Dann wird sogar noch gelobt, wie unkompliziert und flexibel die Mitarbeiter sind.

Aber gerade als Angestellter im öffentlichen Dienst sollte man verlangen können, für seine Arbeit angemessen bezahlt zu werden. Schließlich haben die Kommunen eine Vorbildfunktion. Ein Präsentkorb oder ein Händedruck am Ende des Jahres sind eben keine Entschädigung für Mehrarbeit und Niedriglohn.

Ich habe es auch schon erlebt, dass den Mitarbeitern „nahe gelegt“ wird, in die Feuerwehr einzutreten. Für mich klang das damals so, als sei es die Einstellungsvoraussetzung gewesen. Ebenso habe ich Bürgermeister getroffen, die den Eindruck vermittelt haben, Mitarbeiter mit einer geringen Qualifikationen sollten doch froh sein, in der Stadt überhaupt einen sicheren Job zu haben.

Dieses Denken halte ich für hochgradig falsch. Die Entscheidung, dass die Mitarbeiter in Langenwetzendorf jetzt mehr Geld bekommen, kann daher nur richtig sein. Natürlich muss das Geld woanders eingespart werden. Es wäre aber falsch, soziale Gerechtigkeit gegen Kitas, Vereine und Spielplätze aufzuwiegen.