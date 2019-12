Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Menschen, Bilder, Emotionen

Mal Hand aufs Herz. Es sind wohl tatsächlich weniger kulinarische Grausamkeiten wie Glühwein, die immergleichen Weihnachtslieder oder die Freude an durchgefrorenen Füßen, die einen in der Adventszeit auf die Weihnachtsmärkte locken. Wie viele der von uns befragten Besucher in Berga, Mohlsdorf und Zeulenroda treffend feststellen, ist der Markt eher ein gelegen kommender Vorwand, mal wieder mit Bekannten aus dem Ort ins Gespräch zu kommen.

Zwar läuft man sich vielleicht auch mal beim Einkaufen oder Spazierengehen über den Weg, doch auf dem Weihnachtsmarkt ist mal Zeit für mehr Worte, als die klassische „Wie geht’s? Muss ja!“-Kombo. Zugegeben, daran hat vielleicht auch der aufgewärmte Gewürzfusel seinen Anteil.

In einer lebedingen Dorfkultur gibt es über das ganze Jahr verteilt solche Anlässe, mal über den eigenen Gartenzaun zu springen. Karneval, Maifest und Kirmes verteilen sich geschickt über das Jahr. So gibt es quasi jedes Quartal die Chance, auch die weiter entfernten Nachbarn mit neuen Frisuren, Partnern oder Intrigen zu überraschen.

Der Weihnachtsmarkt füllt in dieser Kette schließlich die Wintersaison. Ohne ihn würde im ewigen Kreislauf des Dorflebens etwas fehlen. Quasi der Jahresrückblick. Ohne Günter Jauch dafür mit Menschen, Bildern und Emotionen, die einem wirklich etwas bedeuten.