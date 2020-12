Meinung: Neues Level

Das frisch restaurierte Grünler-Werk „Grablege Christi“ hebt das Niveau der Gemäldeausstellung im Städtischen Museum Zeulenroda auf ein neues Level. Mit dem Bild findet eines der Hauptwerke nun den Weg zurück in die öffentliche Wahrnehmung. Also gut, wenn das Museum irgendwann mal wieder öffnen darf. Wie Museumsleiter Christian Sobeck richtig sagt, sollte ein Museum gerade jene Stücke ausstellen, die besondere Bedeutung für die Geschichte der Stadt oder der Biografie der historischen Person haben. Insofern ist wünschenswert, dass Ausstellungsstücke mit lokaler Geschichte in den Mittelpunkt rücken.

