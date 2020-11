Kürzungen im Kulturbereich gefallen wohl wenigen Menschen. So tut es auch weh, dass das Museum Reichenfels in Hohenleuben ab dem kommenden Jahr weniger Zuschuss durch die Stadt bekommt. Dennoch fällt es auf den ersten Blick schwer, von einem Kultursterben in Thüringen zu sprechen.

Unsere Museumslandschaft ist geprägt von vielen kleinen Museen in kommunaler Trägerschaft. Ein Blick in die Statistik zeigt, dass sich die Zahl der Museen und der dort gezeigten Ausstellungen in den letzten zehn Jahren auf einem gleichbleibenden Niveau gehalten hat. Und das Land Thüringen mischt bei den öffentlichen Ausgaben für Kultur im oberen Drittel der Bundesländer mit. Das Volontariatsprogramm für Museen schuf durch das Land bezuschusste Stellen, die auch ländlichen Einrichtungen zugute kam. Es läuft Ende des Jahres aus und sollte dringend verlängert werden. Allerdings gibt es auch trübe Aussichten.

Wer sich bei den kleinen ländlichen Museen so umhört, der bekommt den Eindruck, als trüge die heute noch stabile Zahl an Museen. Vielerorts werden kleine Häuser durch Ehrenamtliche am Leben gehalten. Nur so können Kürzungen der Kommunen abgefangen werden. Sollten die Ehrenamtler irgendwann mal ausscheiden oder das Interesse verlieren, sieht es schwarz aus für die kleinen Kulturschätze im Freistaat.