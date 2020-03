Michael Fritsch kandidiert zur Wahl als KFA-Vorsitzender

Am 20. März sollen die Wahlen für den Vorsitzenden des Kreisfußballausschuss stattfinden. Michael Fritsch stellt sich als Kandidat vor.

In den letzten Jahren ist mir von vielen Vereinen im KFA Ostthüringen herangetragen worden, dass es unabdingbar ist, dass Veränderungen in den Strukturen und den Arbeitsweisen des heutigen KFA in Angriff genommen werden müssen. Da mich die Vereine in den letzten Jahren als geradlinigen, aufrichtigen und konsequenten Sportsmann in den Funktionen als Sportgerichtsvorsitzenden und Schiedsrichter, auch auf den Sportplätzen des Kreises, kennengelernt haben, würden sie mir diese Aufgabe zutrauen.

Wann hatten Sie die Idee, KFA-Vorsitzender zu werden?

Der Entschluss ist schon lange in mir herangereift. Im Rahmen der Erkrankung des amtierenden KFA – Vorsitzenden in der letzten Legislaturperiode ist mir bewusst geworden, dass ein Generationenwechsel unbedingt vollzogen werden müsste, um den neuen, veränderten Anforderungen zukünftig auch gerecht werden zu können.

Haben Sie Erfahrungen im Ehrenamt im Sport?

Im Bereich des Ehrenamts im Fußballsport kann ich mit fast sämtlichen, relevanten Erfahrungen aufwarten und somit auch vielfältige Kenntnisse in die Tätigkeit als KFA – Vorsitzender einbringen. In der Vereinsarbeit bin ich als 2. Vorsitzender und 2. Nachwuchsleiter sowie von Mannschaften unterschiedlicher Altersklassen tätig gewesen. Seit 1993 bin ich in den unterschiedlichsten Spielklassen als Schiedsrichter (Landesliga bis zur Kreisklasse) aktiv und bin Schiedsrichterbeobachter. Den Vorsitz des Sportgerichts habe ich im Jahr 2001 im KFA Greiz übernommen und bin in dieser Funktion für den KFA Ostthüringen tätig.

Wird es weiter eine eigene Geschäftsstelle in Schmölln geben?

Zunächst einmal müsste ein Einblick in den bestehenden Vertrag mit der Stadt Schmölln als Vermieter genommen werden. Ohne Frage ist eine Verlagerung der Geschäftsstelle ins geografische Zentrum des KFA Ostthüringen zukünftig wünschenswert.

Kribbelst schon ein bisschen im Hinblick auf den 20. März?

Aber natürlich! Es wäre gelogen, wenn ich dies verneinen würde. Bei einer Wahl meiner Person zum KFA – Vorsitzenden müssten die Vereine aber nicht befürchten, dass der neue KFA nicht wirkungsvoll seine anstehende Arbeit in Angriff nehmen könnte.

Private Angaben: Alter: 52 Jahre alt Beruf/Tätigkeit/Ort: Lehrer/Stellvertretender Schulleiter/Gymnasium Weida Wohnort: Zeulenroda - Triebes Verein: Langenwolschendorfer Kickers