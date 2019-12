Thadeus Dreinhöfer (vorne), Theresa Queck, und Luca Richter proben für das Theaterstück, das sie am Sonntag in der Dreieinigkeitskirche in Zeulenroda aufführen.

Mit dem Raumschiff Richtung Weihnachten in Zeulenroda

Der Weltraum – unendliche Weiten. Die Abenteurer des Raumschiffs Endeavour blicken auf eine zerstörte Erde. Die Atmosphäre vergiftet. Die Flüsse und Meere verseucht. Es gibt nur noch wenige Pflanzen. „Kaum zu glauben, dass dieser unwirtliche Planet einmal die Heimat aller Menschen war“, sagt Captain Tarek.

Adventsspiel greift auch schwierige Themen auf

Mit dieser Szene beginnt das diesjährige Adventsspiel des Religionskurses des Schiller-Gymnasiums in Zeulenroda. Nexus heißt es. Klingt ungewöhnlich? Ist es auch – aber die Weihnachtsspiele aus der Feder von Pfarrer Michel Debus haben Jahr für Jahr den Anspruch, auch schwierige gesellschaftliche Probleme und Herausforderungen aufzugreifen. Themen wie Suizid, Nachhaltigkeit und Alltagsprobleme von jungen und erwachsenen Menschen inszenierte er bereits in seinen Aufführungen.

Aber die Hoffnung soll an Weihnachten schließlich nicht zu Kurz kommen. Und so dürfen auch unsere Exil-Menschen im Weltraum hoffen, beim Stöbern in der Geschichte der untergegangen Erde etwas Positives zu finden. Wir waren am Dienstag bei der Probe dabei und haben mit den jungen Darstellern sowie Regisseur Steffen Schürer darüber gesprochen, was die Zuschauer am Sonntag in der Dreieinigkeitskirche erwartet.

Lampenfieber vor den großen Auftritten

Steffen Schürer steht vor der Bühne und dirigiert die Jugendlichen. „Mehr Ausdruck, lauter sprechen, komm mehr in den Vordergrund“, ruft er. Die jungen Leute auf der Bühne folgen seinen Anweisungen. Einige von ihnen haben bereits Bühnenerfahrungen. Sie sind zum Teil im Kurs „Darstellen und Gestalten“ in der Schule dabei. Auch hier stehen Aufführungen auf dem Stundenplan. „Aber so ein Auftritt in der Kirche vor hunderten Leuten ist natürlich immer etwas Besonderes“, sagt Schülerin Theresa Queck. Da sei ein wenig Lampenfieber ganz selbstverständlich.

Und schließlich folgen nach der Ur-Aufführung am Sonntag auch noch zwei weitere Auftritte für die Mitschüler in der Schule. „Davor habe ich ja fast ein bisschen mehr Bammel“, sagt Hannah Kaßler. Was da hilft? Üben, Üben, Üben. Das scheint in diesem Jahr auch gut zu funktionieren. „Ich habe dieses Mal eine sehr gute Truppe zusammen“, sagt Regisseur Steffen Schürer.

Ambitioniert und zeitintensiv

Trotzdem gibt es bis zum Sonntag noch einiges zu tun. „Ich liebe die Stücke von Pfarrer Debus. Aber sie sind auch immer sehr ambitioniert und zeitintensiv“, sagt er. Zwei Bühnen, Videoinstallationen und musikalische Parts müssen unter einen Hut gebracht werden. Damit am Ende alles passt, proben die Schüler fleißig weiter. Wer sich vom Ergebnis überzeugen will, ist am Sonntag um 16 Uhr in die Dreieinigkeitskirche eingeladen.

Adventsspiel, Kirchstraße 19, Sonntag, 15. Dezember, 16 Uhr, Eintritt frei.