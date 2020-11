Mit den Füßen gescharrt

Irgendwie scharren sie alle mit den Füßen. Jedenfalls diejenigen, die schon immer aktiv und ehrenamtlich in Vereinen und Einrichtungen mitgearbeitet haben. So war es am Freitag zum Arbeitseinsatz in Langenwolschendorf. Nicht, dass die Langenwolschendorfer ständig zusammen sind, aber wenn Hilfe oder Unterstützung gebraucht wird, dann sind sie da. So auch am Freitag zum Arbeitseinsatz. Waren es zum Start noch fünf bis sechs Helfer, so wimmelte es zehn Minuten später. Das ist einfach nur cool. Keine großen Erklärungen wurden notwendig, es wurde angefasst und fertig gemacht. Selbst das Wetter hatte diese Stunde ein Einsehen und ließ es erst nach Fertigstellung regnen.

Ähnlich war es auch beim Arbeitseinsatz der Mitglieder des Vereins Waldhaus in Greiz. Sie hatten sich den Sonnabendvormittag ausgewählt, um den Spielplatz auf Vordermann zu bringen. Auch hier musste nicht zweimal gefragt werden, die Aktiven des Fördervereins waren da und packten an. Sie entsorgten den Müll, den andere auf dem Spielplatz abgelegt hatten, machten ihn winterfein. Schade ist es nur, dass alle, ganz gleich ob die Langenwolschendorfer oder die Greizer, in ihren Aktivitäten dieses Jahr ganz schön ausgebremst werden, wegen Corona. Doch bleibt die Zeit nicht ungenutzt, Ziele visieren sie jede Menge an und nächstes Jahr soll wieder durchgestartet werden, hoffentlich.