Pahren. Das gesamte Team der städtischen Kindereinrichtung „Hainschlösschen“ in Pahren, einem Ortsteil von Zeulenroda-Triebes, hat in einem Brief an alle Kleinen geschrieben, wie sehr sie alle vermisst werden. Der liebe Brief verursachte unter Eltern und Kindern eine große Freude und löste viele positive Reaktionen aus