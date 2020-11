Zeulenroda-Triebes: Mit frischer Luft gegen den Schmollmund im Lockdown

Kindern sind die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie manchmal nur schwer zu erklären. Wieso muss ich eine Maske tragen? Wann ist wieder alles normal? Was ist überhaupt ein Virus? Solche Fragen ereilen Eltern in diesen Tagen öfters. Auch die kleine Varena fragt bei ihr Mama manchmal nach. „Ich glaube es ist wichtig, Kinder nicht mit komplexen Erklärungen zu überfordern“, sagt Ulrike Helbing. Kleine Kinder würden die Welt ohnehin noch nicht im Großen hinterfragen.

Varena nimmt die Lage deshalb mit kindlicher Gelassenheit auf. Was wohl auch daran liegt, dass die Mutti versucht, das Beste aus der aktuellen Lage zu machen. Zwar würden Kino, Museum oder Bowlingbahn als Ausflugsziele schon fehlen, aber Herbst und Winter würden vielfältige Möglichkeit der Beschäftigung an der frischen Luft bieten. Im warmen Wohnzimmer auch oder im Kreise der Familie. „Es ist einfach wichtig, die Zeit sinnvoll zu füllen“, sagt sie. So stehen in den kommenden Tagen Drachensteigen, das Sammeln von Tannenzapfen und ein Waldspaziergang auf dem Programm.

„Es ist jetzt nun mal so, aber wir kommen da schon durch“, sagt Ulrike Helbing. Nur die Vorfreude auf Weihnachten sei derzeit noch etwas getrübt. „Der Besuch des Weihnachtsmarktes wird uns fehlen und noch ist ja unklar, ob die Kirchen Weihnachten geöffnet haben werden“, sagt sie. Denn der Besuch der Kirche gehöre für die Familie einfach dazu. „Wir sind allerdings zu Hause schon ein großer Haushalt. Bei uns wird also keiner einsam feiern müssen“, sagt sie.

Tochter Varena nutzt derweil die sonnigen Novembertage, um sich auf dem Spielplatz am Strandbad noch einmal auszutoben. Nach schlechter Laune sieht das trotz Lockdown wirklich nicht aus. Nur für unser Foto ziehen die beiden dann mal einen richtigen Schmollmund, um zu zeigen, wie sie auf keinen Fall durch den November gehen wollen.