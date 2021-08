Mit Zuckerglas und Herrlichkeit

Heidi Henze über Scherben, die gar keine sind

Eine kurze Arbeitswoche versüßte mir als guterholter Urlauber den Einstieg in die bunte Arbeitswelt. Doch einen Schongang gab es nicht. Dafür einen Pressetermin mitten auf dem Zeulenrodaer Meer. Zum Inhalt des Pressegesprächs, bei dem uns der frische Wind um die Nase blies und die Sonne auf dem Kopf schien, zu einem anderen Zeitpunkt mehr.

Fakt ist, die drei verbleibenden Arbeitstage waren ganz schön aufregend. Am Donnerstag folgte die Übergabe des Dörtendorfer Steinbruchs an den sächsischen Naturschutzverband. Ich hatte darüber berichtet und mein Unbehagen zum Zerbersten der Sektflasche aus Anlass der Taufe des Steinbruchs auf den Namen „Arche“ ausgedrückt. Just kam eine Reaktion seitens der Naturschützer. Die Sektflasche wäre aus Crashglas (auch Zuckerglas oder Theatereffektglas genannt) gewesen und somit würden die Zuckerscherben keineswegs eine Gefahr für Tiere und Umwelt darstellen. Vielleicht könnte man zukünftig generell darauf verzichten, zum Wohl von Tier und Natur. Denn allzu viel Zucker soll ja bekanntlich auch schädlich sein. Die Arche aber ist ein Paradies für Reptilien und Amphibien. Gönnen wir ihnen die Ruhe.

Keine ruhige Kugel konnten die Mitarbeiter der Zeulenrodaer Touristinfo schieben. Wider aller Behauptungen ist die Familienkarte in Zeulenroda-Triebes der Renner. 80 und mehr Besucher täglich stürmen die Touristinformation, wo das Gutscheinheft für Kindergeldberechtigte Familien im Wert von 50 Euro kostenlos erhältlich ist. Damit können Familien mit ihren Kindern zu einem ermäßigten Eintrittspreis die Kultur- und Freizeiteinrichtung in der Region und in Thüringen ausprobieren.

Schönes Wochenende