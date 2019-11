Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mobilität: Die Bahn als Alternative zum Auto auf dem Land

Die Geschichte, die Sandra Röder erzählt, klingt wie eine dieser gefürchteten Bahn-Horror-Szenarien. Die Greizerin ist oft ehrenamtlich unterwegs. So auch vor gut drei Wochen. Ihr Ziel: Koblenz in Hessen. Um 5.25 Uhr steigt sie am Greizer Bahnhof in den Zug nach Gera. Von dort geht es mit dem Intercity Richtung Erfurt.

Böschungsbrand in Jena-Göschwitz. 20 Minuten Verspätung. Anschlusszug weg. Der nächste ICE nach Frankfurt sammelt während der Fahrt auch wieder 20 Minuten Verspätung an. Über einer Stunde später kommt sie am Zielort an.

Es sind solche Umstände, die viele Menschen davon abhalten, öfter mit der Bahn zu fahren, sagen unter anderem unsere Leser, dir wir auf Facebook dazu befragt haben. Wir wollen es im heutigen Teil unserer Mobilitätsserie genau wissen und haben die Argumente unserer Leser einem Faktencheck unterzogen.

Argument: Abfahrtszeiten, die nicht für arbeitende Bevölkerung gemacht sind

Wir schauen uns das ganze anhand des Beispiels Zeulenroda-Triebes an. Jeweils im Zweistundenrhythmus verkehren die Züge der Erfurter Bahn vom unteren Bahnhof in Zeulenroda nach Hof und in die andere Richtung nach Gera mit Anschluss nach Leipzig. Auch in Triebes und Hohenleuben hält der Zug. Von 5 Uhr Morgens bis 22 Uhr sind die Linien in beide Richtungen unterwegs.

Leserin Beatrix Pawelka schreibt auf Facebook: „Mehr Verbindungen, dann könnte man sicher öfters fahren. Aber im Moment würde ich nach der Spätschicht nicht mehr nach Hause kommen und frühs würde ich immer zu spät kommen.“. Es geht um die Strecke von Zeulenroda bis Gera Klinikum. Leserin Heike Staritz schreibt: „Die Abfahrtzeiten [sind] nicht für die arbeitende Bevölkerung gemacht.“

Wir haben bei der Nahverkehrsservicegesellschaft Thüringen (NVST) nachgefragt. Sie plant und entwickelt gemeinsam mit den Anbietern den Nahverkehr auf der Schiene. „Auf Grund des bestehenden Taktfahrplans ist es nur begrenzt möglich und sinnvoll, einzelne Züge in ihrer Fahrplanlage auf die Schichtzeiten der betroffenen Unternehmen anzupassen“, heißt es dazu aus dem Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL), welchem die NVST unterstellt ist.

Allerdings bestehe aufgrund des Taktfahrplanes die Möglichkeiten, die Schichtzeiten oder auch die Schulanfangs- und -endzeiten am Fahrplan auszurichten. Zudem könnten nach Veröffentlichung der Fahrplanentwürfe Kunden und Unternehmen, Anregungen zu den neuen Plänen einreichen. Im Jahr 2018 hätte beispielsweise ein Unternehmen in Südthüringen diese Möglichkeit genutzt, woraufhin der Fahrplan angepasst werden konnte.

Fazit: Durch die Taktung ist der Fahrplan relativ starr. Das Ministerium argumentiert, dass ein Umdenken von der Arbeitgeberseite aus stattfinden müsste, der die Arbeitszeiten an den Fahrplan anpasst.

Argument: Preise sind zu teuer, Tarife zu unübersichtlich und Verbindungen zu langsam

Für die Beispielstrecke von Zeulenroda (Unter Bahnhof) bis Gera Klinikum kostet ein Jahresabo 1464 Euro. Weil der Zug nur bis zum Geraer Bahnhof fährt, muss der Kunde noch zwölf Monatskarten für den Bus in Gera erwerben – zum Jahrespreis von 726 Euro. Für die tägliche Pendelstrecke würde sich also ein Jahrespreis von 2190 Euro ergeben. Die Preise für die Nutzung von Nahverkehrszügen sind laut NVST in den letzten fünf Jahren im Mittel um 1,8 Prozent gestiegen.

Zum Vergleich: Mit einem sparsamen Euro-6-Diesel mit 5-Liter-Verbrauch ergibt sich bei 230 Arbeitstagen für Spritkosten und Abnutzung ein Jahrespreis von 2259 Euro. Zählt man noch Versicherung und Kfz-Steuer von 942 Euro hinzu, landen wir bei einem Jahrespreis von 3201 Euro. Da die Pendlerpauschale unabhängig vom Verkehrsmittel gilt, können mit Auto und Bahn ein Teil der Kosten steuerlich abgesetzt werden.

Die Reisezeit liegt mit 45 Minuten (Auto) und 48 Minuten (Bahn/Bus) ungefähr gleich auf. Der CO 2 -Verbrauch mit dem Auto liegt bei jährlich 3,13 Tonnen und mit dem ÖPNV bei 1,27 Tonnen. Interessant: Wer zu zweit fährt, rückt die Pro-Kopf-Bilanz in die Nähe des Nahverkehrs.

Fazit: Das Auto verursacht also gut 1000 Euro mehr im Kosten im Jahr. Dafür bietet es allerdings mehr Komfort und Flexibilität. In der Bahn habe man mehr Zeit für andere Dinge. Ein wirklicher Anreiz zur Nutzung des Nahverkehrs ist das aber nicht.

Argument: Fernverkehrsanbindung ist gut, aber Ärger über Verspätungen

Im Fernverkehr kommen Anbindung, Preis und Komfort bei den Lesern deutlich besser weg. „Nach mehrjähriger Pause bin ich dieses Jahr erstmals ab Zeulenroda wieder mit der Bahn nach Hamburg gefahren. Die Anbindung war gut und wesentlich günstiger als das Auto“, schreibt Thomas Liebold. Die Strecke Zeulenroda nach Hamburg mit Umstiegen in Leipzig und Berlin dauert zwischen fünf und sechs Stunden.

Diese Zeit verbraucht man im Auto auch. Wer allerdings kurzfristig für die nächste drei Freitage buchen will, landet bei Preisen zwischen 95 und 170 Euro. Die Züge haben durchgehend eine hohe Auslastung. Erst wer mit vier Wochen Vorlauf für den 13. Dezember bucht erhält aktuell Preise zwischen 54 Euro und 95 Euro. Damit liegt die Bahnfahrt dann auch unter den Kosten für eine einzelne Person im Auto – die knapp 70 Euro betragen. Die mit dem Klimapaket beschlossene Mehrwertsteuersenkung auf Tickets im Fernverkehr von 19 auf sieben Prozent will die Bahn 1:1 an die Kunden weitergeben.

Das Pünktlichkeitsproblem im Fernverkehr bekommt die Bahn weiterhin nicht in den Griff. So waren nach eigenen Angaben im Oktober 2019 nur 73,1 Prozent alle Fernzüge pünktlich. Nach Definition der Bahn ist ein Zug erst dann verspätet, wenn er mehr als sechs Minuten nach Fahrplan im Bahnhof eintrifft.

Fazit: Die Fernverkehrsanbindung ist in Greiz und Zeulenroda-Triebes durchaus gut. Mit dem Nahverkehr gelangt man schnell an die Fernverkehrs-Knotenpunkte nach Leipzig und Erfurt. Wer früh bucht ist meist kostengünstiger und schneller als mit dem Auto am Ziel. Falls der Zug keine Verspätung hat. Denn im Fernverkehr ist immer noch jeder vierte Zug zu spät dran.