Museum in Zeulenroda zählt 1000 Gäste mehr

Im Jahr 2019 besuchten 8703 Gäste das Städtische Museum in Zeulenroda-Triebes. Das waren knapp 1000 Gäste mehr als im Jahr zuvor. Vor allem die 38 Veranstaltungen erwiesen sich als Publikumsmagnet. So setzte das Museum neben den Ausstellungen wie nie zuvor auf Vorträge, Konzerte, virtuelle Stadtrundgänge oder Angebote wie den Töpferkurs. Auch die museumspädagogischen Angebote seien gut angenommen worden, sagt Museumsleiter Christian Sobeck. „In diese Richtung muss es weiter gehen. Wir wollen das Museum als Kulturzentrum in der Stadt etablieren“, sagt er. So könne es gelingen, Besucher ins Museum zu locken, die sonst nicht erreichbar gewesen wären. Sehr beliebt war die Vortragsreihe zu alten Wirthäusern in Zeulenroda von Reiner Eisenschmidt. Insgesamt gab es, fünf Sonderausstellungen im Jahr 2019 zu sehen. „Die Highlights waren, die Weihnachtsausstellung zum Thema Modellbau und die Postkartenausstellung mit dem Namen Zeulenroda in alten Ansichten“, sagt Sobeck.