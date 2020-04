Hohenleuben. Das Museum hat im Mai an den Sonntagen jeweils von 13 bis 17 Uhr und an Himmelfahrt geöffnet.

Museum mit Mundschutz

„Ein Museum ist kein Museum, wenn es einer keiner sieht“, sagt Antje Dunse, Leiterin des Museums Reichenfels. Dabei seien die vergangenen Wochen durchaus eine wunderbare Zeit gewesen. Viel Zeit für Museumsarbeit. Viel Zeit zum sichten, sortieren und erforschen. Aber ganz Sinne des Vogtländischen Altertumsforschenden Vereins zu Hohenleuben, der seit seiner Gründung im Jahr 1825 stets das Ziel hatte, seine Sammlungen der Öffentlichkeit zu präsentieren, sollen ab Freitag, 1. Mai, die altehrwürdigen Türen des Museum wieder geöffnet werden. Das Museum hat fortan jeden Sonntag im Mai jeweils von 13 bis 17 Uhr und an Himmelfahrt geöffnet. Mit Einschränkungen: Ja. Mit besonderer Vorsicht: Natürlich. Aber vor allem mit unbändiger Freude auf die Rückkehr eines Stücks Kultur in unseren Alltag. „Die Gesundheit steht an erster Stelle. Aber der gesunde Geist braucht auch die Kultur“, sagt Antje Dunse.

Im großen Saal werden besondere Stücke gezeigt

Die Museumsleiterin hat in den vergangenen Wochen viel über diesen Tag nachgedacht. In der geologischen Sammlung und im Naturkundedepot des Museums fallen ihr viele Ausstellungsstücke in die Hände. Bei der Inventarisierung überlegt sie bereits, welche Stück die künftigen Besucher beeindrucken könnten. „Im großen Saal werden daher einige Objekte zu sehen sein, die sonst im Depot lagern“, sagt Antje Dunse. Sie will noch nicht zu viel verraten. Aber der Schädel einer längst ausgestorbenen Art und Muscheln, die einmal sehr viel Wert waren, aus der Region sollen ihren Platz dort gefunden haben.

Imkereiausstellung wird nachgeholt

Im Mittelpunkt wird allerdings die Sonderausstellung „Imkerei im Wandel der Zeit“ stehen. Die Ausstellungseröffnung anlässlich des 110. Jahrestag der Gründung des Imkervereins Langenwetzendorf war eigentlich für den 20. März geplant. Aber es kam ja bekanntlich anders. „Es sind noch ein paar letzte Handgriffe zu tun, aber die Ausstellung wartet ja schon seit März gespannt auf die Besucher“, sagt Antje Dunse. Dennoch wird es einige Einschränkungen geben. Gegenstände der Ausstellung – wie eine alte Honigschleuder – die eigentlich zum Mitmachen bereit standen, dürfen leider nicht ausprobiert werden. Zu groß die Gefahr, den Virus über die Oberflächen weiterzugeben.

Mitarbeiter sollen geschützt werden

Auch sonst gibt es wegen des Corona-Virus Vorsichtsmaßnahmen. Der Zutritt zum Museum ist nur mit Maske (außer Kinder unter 6 Jahre) und nur mit desinfizierten Händen (Mittel stehen bereit) erlaubt. Um den Abstand zu anderen Besuchern zu gewährleisten, ist das Museum nur in bestimmten Bereichen geöffnet. Dazu zählt die Sonderausstellung und der Saal. Alle anderen Ausstellungsbereiche seien leider zu eng. Auch wird das Museum im Mai vorerst nur an den Sonntagen eben am 1. Mai und zu Himmelfahrt öffnen. „Viele ehrenamtliche Mitarbeiter zählen zur Risikogruppe. Um sie zu schützen, werde ich vorerst allein die Dienste am Sonntag übernehmen“, sagt Antje Dunse. Deswegen die veränderten Öffnungszeiten.

Juni-Pläne sind noch nicht geschmiedet

Wie es nach dem Mai weiter geht, steht derzeit noch nicht fest. „Es kann ja auch sein, dass es wieder mehr Einschränkungen gibt. Was keiner hofft“, sagt sie. Wichtig sei, dass sich alle Besucher an die hygienischen Vorgaben halten. Letztlich sei das Museum nämlich auch auf die Einnahme angewiesen. „Es ist eine Gratwanderung. Der Erhalt der kulturellen Einrichtungen und die erforderlichen Schutzmaßnahmen. Dieser schmale Grat lässt sich nur mit Vorsicht und Rücksicht betreten“, so Antje Dunse.