Museum Reichenfels in Hohenleuben muss kürzer treten

Das Museum Reichenfels in Hohenleuben erhält künftig weniger Geld von der Stadt. Im Vorfeld der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 haben sich Stadt und Träger auf einen neuen Vertrag geeinigt, der den Zuschuss durch die Stadt Hohenleuben von 30.000 Euro auf 22.000 Euro pro Jahr reduziert. Der bislang fünf Jahre gültige Vertrag wäre Ende des Jahres ausgelaufen. Die neue Vereinbarung wird jetzt nur noch für zwei Jahre getroffen. „Diese Entscheidung tut mir weh“, sagte Interimsbürgermeister Reiner Stöhr (Bürgerunion). Was steckt hinter den Einsparungen im Kulturbereich – die wohl im Haushalt 2021 auch das Waldbad Hohenleuben und andere Vereine in der Stadt noch treffen werden?

Rotstift setzt bei freiwilligen Leistungen an

Hintergrund für die Kürzung des Zuschusses sei unter anderem, dass sich die Stadt Hohenleuben weiter in der Haushaltskonsolidierung befindet und somit Einsparungen nachweisen muss. Der Rotstift wird oft zuerst bei den freiwilligen Leistungen angesetzt. Also Ausgaben, die nicht zu den Pflichtaufgaben gehören. Hierunter fallen vor allem kulturelle und soziale Aufgaben wie Museen, Jugendeinrichtungen oder Freibäder. Ausdrücklich gelobt wurde die Arbeit von Museumsleiterin Antje Dunse. „Auch wenn die Kürzung wehtut, bin ich froh, dass wir gemeinsam eine Lösung gefunden haben“, sagt sie.

Kritik an sogenannter Einwohnerveredelung

Die Kritik der Stadträte richtete sich eher an übergeordnete Stellen. Dabei erneuerte Reiner Stöhr die Kritik am kommunalen Finanzausgleich, der kleine Kommunen benachteilige. Stöhr spielt unter anderem auf das Prinzip der „Einwohnerveredelung“ an. In größeren Gemeinden werden finanzielle Zuweisungen pro Einwohner rechnerisch erhöht, unter anderem aufgrund der Annahme, dass diese größeren Kommunen auch Leistungen für das Umland bereitstellen. Das System würde kleine Städte und Gemeinden, die ebenfalls Angebote für ihre Bürger und die Bewohner im Umland schaffen, finanziell benachteiligen.

„Es ist bedauerlich, dass sich die Prioritäten in unserem Land so verschoben haben, dass für die Kultur immer weniger Geld zur Verfügung steht“, sagte Frank Urbansky von der Fraktion FDP/Bürger für Hohenleuben. Laut des letzten Kulturfinanzberichts des Bundes ist Thüringen allerdings eines der Bundesländer, die am meisten öffentliche Ausgaben für Kultur je Einwohner und Einwohnerin tätigen. Allerdings stellten die Städte und Gemeinden zuletzt rund 45 Prozent der öffentlichen Kulturausgaben bereit – und damit mehr finanzielle Mittel als der Bund beziehungsweise die Länder.

Land Thüringen fördert nur einzelne Projekte

Laut Museumsverband Thüringen gibt es im Freistaat ungefähr 230 museale Einrichtungen. Über die Hälfte der Museumsträger sind Städte und Gemeinden. Einrichtungen, die institutionell vom Land Thüringen gefördert werden, müssen von landesspezifischer Bedeutung sein. Anderen Einrichtungen steht Förderung für einzelne Projekte wie Sonderausstellungen, Veranstaltungen oder Baumaßnahmen zur Verfügung. Hier ist aber meist ein Eigenanteil des Trägers aufzubringen, der im Regelfall zwischen 20 und 50 Prozent liegt.

Fixkosten kaum kürzbar und bereits jetzt viel Ehrenamt

Bereits vor fünf Jahren stand das Museum auf der Kippe. Damals übernahm 2016 der Vogtländische Altertumsforschende Verein zu Hohenleuben die Trägerschaft. Bedingung war ein Vertrag mit der Stadt über einen jährlichen Zuschuss. Wo nun der Rotstift angesetzt wird, ist noch unklar. Fixkosten wie Kunstversicherung, Sicherheitsanlage, Heizung, Strom und Personalkosten lassen sich kaum reduzieren. Bereits jetzt würden Wochenenddienste, Digitalisierungen und Aufbauhilfe auf ehrenamtlicher Basis ausgeführt. Sollte Corona weiter anhalten, fallen Einnahmen durch Feste und Eintrittsgelder weg.

Auch Museumsleitern Antje Dunse ist noch ratlos. „Wir sprechen allerdings gemeinsam mit der Stadt als eine Stimme. Ich bin überzeugt, die Stadträte haben alles getan, um das kulturelle Leben in Hohenleuben zu erhalten“, sagt sie. Bürgermeister Reiner Stöhr kündigte bereits an, dass auch auf andere Vereine, wie den Förderverein des Waldbades Hohenleuben, im Haushalt Kürzungen bei den Zuschüssen zukommen.