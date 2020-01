Museum will an eingeschlagenem Weg festhalten

Im Städtischen Museum in Zeulenroda-Triebes soll es auch im Jahr 2020 ein abwechslungsreiches Programm mit Ausstellungen, Vorträgen und Konzerten geben. „Wir wollen den Kurs weiter verfolgen, ein breites kulturelles Angebot auf die Beine zu stellen“, sagt Museumsleiter Christian Sobeck. Wir blicken mit dem Museumsleiter und Tobias Kühnel-Koschmieder vom Förderverein des Museums auf die Pläne.

Neues Ausstellungszimmer entsteht

Tobias Kühnel-Koschmieder führt uns an das Ende der Dauerausstellung zur Stadtgeschichte. Hier entsteht gerade ein neues Ausstellungszimmer zum Thema Maschinenbau. Einer der vier großen historischen Industriezweige der Stadt neben der Möbelindustrie, der chemischen Industrie und den Strumpfwebereien. Metallene Gussformen und einfache Werkzeuge, die beispielsweise aus der Carl Kneusel Maschinen-Fabrik stammen, erzählen von den Anfängen der Maschinenfertigung in Zeulenroda-Triebes. „Wir hoffen, dass der Raum im Frühjahr fertig ist und Teil der Dauerausstellung werden kann“, so Tobias Kühnel-Koschmieder.

„Die Arbeit des Fördervereins ist unglaublich wertvoll für unser Haus“, sagt Christian Sobeck. Dazu zähle nicht nur die Unterstützung von Tobias Kühnel-Koschmieder, sondern auch die zahlreichen Helfer, die viele Veranstaltungen durch ihre tatkräftige Unterstützung erst ermöglichen würden.

Konzerte, Lesungen und Vorträge

Tobias Kühnel-Koschmieder öffnet auf seinem Computer die Datei mit den Veranstaltungsdaten für das neue Jahr. Vieles ist bereits grün hinterlegt. „Der Plan ist schon relativ vollständig“, sagt er. Weil einiges aber noch nicht in ganz trockenen Tüchern ist, stellen wir nur ein paar Highlights der Saison vor:

So wird es am 25. März wieder ein Frühlingskonzert des Kollegiums und von Schülern der Städtischen Musikschule „Fritz Sporn“ geben. Am 17. April heißt das Motto des Abends „Gedanken auf Wanderschaft – Gedichte als Wegbegleiter“. Dahinter verbirgt sich ein Lyrik-Abend mit Günter Paul. Das Sommerkonzert wird am 11. Juli im Museumshof stattfinden und den Titel „Viertelnach7“ tragen. Am 20. November halten Michael und Anett Rischer einen Multi-Visions-Vortrag mit dem Namen „Polen – Geschichte(n) zwischen Schlesien und den Masuren“.