Musical erinnert an Weihnachten vor 30 Jahren

Auch wenn es ein Weihnachtsmusicals ist, so könnte das Thema nicht treffender sein: „Weihnachten in Auma in der damaligen DDR und die friedliche Revolution vor 30 Jahren“ werden den Inhalt des Konzertes am Samstag auf besondere Weise prägen. Wer schon Gast bei einem der Weihnachtsmusicals in Auma sein durfte, der weiß, dass er sich nicht nur auf einen tragenden, oftmals auch lustig dargestellten Inhalt aus Vergangenem und Aktuellem freuen kann. Allzu viel soll jedoch vorab nicht verraten werden, nur so viel sei gesagt: Das Programm hat viele Facetten, ist mit neckischen Details und vielen Fotos, die noch nie in der Öffentlichkeit gezeigt wurden, gespickt.

Die jungen Sänger des Chores haben unter Leitung von Annerose Barnikow, Schulleiterin a. D., Lieder von Gestern und Heute in ihr Repertoire aufgenommen. Ergänzt wird das Programm durch die Aumaer Andreas Simon, Hans-Jürgen Rothe, Ute Spreda, Agnes Huck und Sandra Hoffmann aus Neustadt. Robert Wachs, Schüler der neunten Klasse, sitzt wieder am Klavier und wer könnte besser durch das Programm führen als Udo Schale, der es immer wieder versteht, mit einer Prise Humor an Vergangenes zu erinnern. Zu diesem Weihnachtskonzert hat er sich zwei Schüler der Regelschule zu Hilfe geholt. Seit 1992 gibt es alljährlich das Weihnachtskonzert, die stets wieder ein Erlebnis sind. Die Mitglieder des Fördervereins der Schule „Franz Kolbe“ kümmern sich um die Versorgung der Gäste.

Auf Grund der begrenzten Platzkapazität wird das Konzert in der Aula der Regelschule am Samstag um 16.30 und um 18.30 Uhr aufgeführt. Der Eintritt ist frei. Über eine Spende freut sich der Verein.