Zeulenroda-Triebes. In der Städtischen Musikschule wird nun auch Unterricht für Kleinkinder angeboten.

Musikschule in Zeulenroda-Triebes erweitert Angebot

In der Städtischen Musikschule hat das Musizieren wieder begonnen. Viele neue Schüler haben sich angemeldet, um ihr Lieblingsinstrument zu lernen. Nach nun vier Wochen stellen sich bereits erste Erfolge ein, einzelne Töne verwandeln sich in Melodien.

Um dieses besondere Erlebnis des Musizierens auch schon den ganz Kleinen möglich zu machen, erweitert die Musikschule ihr Angebot in der musikalischen Früherziehung. Ab dem neuen Schuljahr gibt es nun einen Kurs für Babys und einen Anschlusskurs für Kinder ab 18 Monate bis drei Jahre.

Diese Kurse sind so konzipiert, dass immer eine Begleitperson dabei sein muss. Das können die Eltern sein, aber vielleicht wollen auch Großeltern mit musizieren.

In den Kursen wird dem Alter entsprechend gesungen, werden Bewegungs- und Klangspiele erlebt und so ganz nebenbei die Entwicklung der Kleinen gefördert. Bestenfalls werden die gelernten Lieder, Verse und Spiele ein Bestandteil des alltäglichen Lebens. Die Kurse werden von Fachkraft Stefanie Rieger durchgeführt. Der Babykurs findet donnerstags 9.30 Uhr und der Kurs ab 18 Monate donnerstags 15 Uhr in der Musikschule statt.

Bei Interesse in der Musikschule melden. Telefon: 036628/83130, Mail: musikschule@zeulenroda-triebes.de