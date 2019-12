Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Musikschule und Tanzgruppe Zeulenroda schockiert über Pläne der Stadt

Weil die Stadt Geld sparen muss, sollen die städtische Musikschule und das Freizeitzentrum geschlossen werden. So steht es in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept, über das der Stadtrat am 18. Dezember abstimmt. Wir haben mit den Betroffenen gesprochen.

Schockiert und überrumpelt

Die Leiterin der Musikschule Anne Pfau habe erst am Dienstagvormittag aus dem Internet von den Plänen erfahren, die Einrichtung zum 30. September 2020 zu schließen. Kinder, Eltern und Lehrer seien geschockt gewesen. „Wir wurden im Vorfeld zu keinen Gesprächen eingeladen. Erst am Dienstagnachmittag hat uns der Bürgermeister offiziell informiert. Wir wissen nicht, wie es jetzt weiter gehen soll“, sagt Pfau.

Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos) betonte in einer Videobotschaft, dass der Rückzug der Stadt nicht das Aus für Musikunterricht in Zeulenroda bedeuten muss. Ein Verein, die Kreismusikschule oder private Träger könnten die Lücke schließen. „So etwas hätte man ja vorher mal mit uns diskutieren können. Wir keinen Plan B“, sagt Pfau.

Alternativobjekt für Tanzgruppe nicht geeignet

Das Kinder- und Jugendballett “Kess“ ist von den Plänen der Stadt ebenfalls betroffen. Mit dem Freizeitzentrum – das am 30. Juni 2020 schließen soll – würde ihre Übungsstätte wegfallen. Außerdem soll bei den Personalkosten gespart werden. „Es macht den Eindruck, als werde versucht, den letzten Funken Kultur und Jugendarbeit in dieser Stadt kaputt zu machen“, sagt Ramona Schneider, Leiterin der Gruppe. Sie habe am Montag von den Plänen erfahren. „Warum hat man nicht wenigstens vorher mit uns gesprochen? So stelle ich mir keine Demokratie vor“, sagt sie.

Das Jugendballett ist seit seiner Gründung im Freizeitzentrum untergebracht. Die als Ersatzobjekt vorgeschlagene Jahn-Turnhalle sei für das Tanzballett keine Alternative. „Es ist technisch einfach nicht machbar, unsere Übungen dort umzusetzen. Es ist zu wenig Platz“, sagt sie.

Am Mittwoch, 18. Dezember um 17.15 Uhr, wolle man auf dem Marktplatz gemeinsam gegen die Kürzungen demonstrieren. An der Grundschule Friedrich-Reimann haben Eltern zu einer Unterschriftensammlung gegen die Schließung der Musikschule aufgerufen.