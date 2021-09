Musikschule Zeulenroda mit neuem Angebot

Ein erstes Konzert der Schüler der Musikschule „Fritz Sporn“ fand im Juli in der Dreieinigkeitskirche in Zeulenroda statt.

Zeulenroda-Triebes. Diese Instrumente können wieder gelernt werden.

Das neue Schuljahr hat auch in der städtischen Musikschule Zeulenroda begonnen. Einige der Schüler waren aber auch in den Ferien fleißig. Geprobt wurde für das Stadtfest, bei dem die Bläsergruppe einen zwar regennassen, aber trotzdem gelungenen Auftritt hatte. Bei schönstem Sonnenschein hingegen musizierten die Ukulelen-Schüler der Rötlein-Grundschule zur diesjährigen Schuleinführung.

Inzwischen hat die Musikschule ihre Türen wieder geöffnet und kann unter Einhaltung der allgemeingültigen Hygieneregeln den Unterricht in allen Fächern anbieten, teilt Anne Pfau mit. Dabei sei die Qual der Wahl groß: Angefangen beim Musikgarten für Kinder ab 18 Monaten, über die sich anschließende musikalische Früherziehung bis hin zu Gesang und mehr als 15 verschiedenen Instrumenten reicht das Angebot.

Fast alle Instrumente seien voll belegt, einzelne freie Plätze gebe es auf Anfrage in den Fächern Gesang, Geige, Akkordeon und Klavier. Auch im Musikgarten und in der musikalischen Früherziehung könnten noch einige wenige Kinder angemeldet werden.

Der Musikgarten finde immer donnerstags um 15 Uhr statt, die musikalische Früherziehung montags ab 15 Uhr. Probestunden seien für alle Fächer nach Absprache möglich.

E- und Bassgitarre lernen

Aber auch zwei neue Instrumente seien ab diesem Schuljahr im Angebot. Nach längerer Unterbrechung könnten nun wieder interessierte Kinder und Erwachsene, E- und Bassgitarre lernen. Hauptsächlich in der Rock- und Jazzmusik zu Hause, ist die E-Gitarre für die Melodie zuständig, während der Bass die Rhythmusgruppe unterstützt, aber auch Solo in Erscheinung tritt. Das Einstiegsalter für diese Instrumente liege bei ungefähr zehn Jahren. Vorkenntnisse seien nicht erforderlich, es könne direkt losgehen.

Wer schon immer Lust hatte, in einer Band mitzuspielen, der solle zum Ausprobieren in die Musikschule kommen. Anmeldungen für Probeunterricht würden im Sekretariat telefonisch Dienstag bis Donnerstag von 9.30 bis 13.00 Uhr unter 036628/83130 oder per Mail an musikschule@zeulenroda-treibes.de entgegengenommen.