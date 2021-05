Mut zum Scheitern

Einerseits ist die Argumentation der Behörden in Bezug auf die illegal bebauten Gartengrundstücke in Zeulenroda-Triebes nachvollziehbar. Die Beamten müssen sich an Regeln halten und setzen lediglich das Recht um. Sie können nicht in einem Fall so entscheiden und in einem anderen ein Auge zudrücken. Aber im Falle der Überführung von DDR-Bauten in bundesdeutsches Recht gab es auf allen Seiten Versäumnisse. Wie ist es sonst zu erklären, dass jenes bekannte Problem seit über 30 Jahren vor sich hergeschoben wird?

Davon abgesehen hat wirklich niemand in der Gesellschaft etwas davon, wenn die Gartenbesitzer ihre Häuser abreißen. Nun gibt es Menschen, die so argumentieren, der Gesetzgeber müsse in so einem Fall Härte zeigen, um Abschreckungswirkung auszuüben. Das ist makaber und zynisch, wenn es das große, heilige Baurecht anscheinend nötig hat, an Über-80-Jährigen Gartenbesitzern ein Exempel zu statuieren.

Die Stadt Zeulenroda-Triebes ist in einer schwierigen Situation, da sie erst einmal vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Aber es fehlt irgendwo auch der Mut und die wirklich Anstrengung, verschiedene Lösungen auszuprobieren. Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos) sagte im Stadtrat, er gehe davon aus, dass der Ansatz einer Außenbereichssatzung, welcher im sächsischen Auerbach beschlossen wurde, um die Datschen zu schützen, nicht rechtssicher sei. Er könnte von den Gerichten für unwirksam erklärt werden.

Aber wieso versucht man es nicht wenigstens? Wenn schon so viele Bürgermeister, Stadträte und Abgeordnete ihre Hilfe zugesichert haben, wo bleibt der Mut zum Versuchen und vielleicht auch Scheitern?