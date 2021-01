Nach aufregenden vergangenen Jahren, große Pläne für 2021

Im Frühjahr beginnt Abriss der Platten-Wohnungen in der Straße der DSF in Zeulenroda.

Frank Kruwinnus, Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) Zeulenroda wird sich nicht für die geplanten Baumaßnahmen in diesem Jahr auf Fördermittel verlassen. Zu unsicher seien die Fördermittelzusagen. Im vergangenen Jahr hatte die Wohnungsbaugesellschaft Fördermittel über den Fördertopf Stadtumbau Ost und weitere beantragt. Bis auf Fördermittel für die Abrisskosten blieben weitere aus. Der geplante Abriss des Wohnblockes in Plattenbauweise 28/29 wird durch das Land Thüringen mit 110 Euro pro Quadratmeter gefördert.

330.000 Euro Fördermittel stehen noch aus

Alle anderen Förderanträge, wie die des Bundes, wurden abgelehnt. Die Fördertöpfe wären leer, hieß es. Natürlich will Kruwinnus es erneut in diesem Jahr versuchen. "Diese finanzielle Unterstützung wäre ein schönes Schmankerl", so Kruwinnus. Doch seine finanzielle Planung habe er vorausblickend ohne diese Fördermittel, die eine Höhe von 330.000 Euro für 33 Wohnungen umfassen, die komplett umgebaut und modernisiert werden sollen, aufgestellt. Diese Zusatzmittel wären dafür da, um eben manche Leistung bei der Modernisierung abzufangen. So könnten die Balkone größer gebaut werden, oder eben auch eigene Mittel einzusparen, die dann wieder an anderen Wohnung zum Einsatz kommen könnten.

Baustart im Februar/März geplant

Nichtsdestotrotz wollen die Mitarbeiter im Februar/März starten. Natürlich muss sich zuerst auf die Entkernung der Wohnungen konzentriert werden, auch um die Bedingungen für eine noch mögliche finanzielle Förderung in diesem Jahr, einzuhalten. "Wir dürfen keinen förderbauschädlichen Beginn starten", so Kruwinnus.

Für den Abriss der Platte 28/29 ist der Fördermittelbescheid noch im alten Jahr eingetroffen. Somit können diese Arbeiten durchgeführt werden.

33 Wohnungen sollen modernisiert und barrierearm ausgebaut werden

Für 33 Wohnungen gilt der Umbau. Hier entstehen Vier-Raum-, Zwei-Raum und Ein-Raum-Wohnungen. Alle Wohnungen haben eine Zugang zum Fahrstuhl. Es wird nur ein Fahrstuhl für alle Wohnungen geben. Dafür aber können die Nebenkosten niedrig gehalten werden, sagt Kruwinnus. Die Wohnungen erhalten teilweise Balkone oder eine Glasterrasse, die wie eine Verlängerung vom Wohnzimmer in acht Wohnungen wirken soll. "Es werden helle, freundliche Wohnungen entstehen", so der Wobau-Geschäftsführer.

Sechsstellige Summe bereits vorab ausgegeben

Wenn mit dem Abriss begonnen wird, dann sind alle 25 Mieter ausgezogen und sie konnten zum Teil wieder in Wohnungen der Wohnungsbaugesellschaft einziehen. Eine sechsstellige Summe hat die Wobau dafür investiert.

Interessenten für die neuen Wohnungen würde es schon viele geben. Manche wollen auch unbedingt wieder an ihren Standort zurück, sagt Kruwinnus.

"Jeden Interessenten können wir einen Zuschnitt der Wohnung mitgeben, so dass er genau planen kann."

Die insgesamt fünf Mitarbeiter der Wohnungsbaugesellschaft (drei Arbeitsplätze wurden nicht wieder besetzt) jedenfalls würden sich alle darauf freuen, dass sie etwas Neues, Schönes anbieten können", sagt Kruwinnus.

Ein gutes Miteinander unter den Mieter wichtig für harmonisches Wohnen

Dabei soll bei der Modernisierung nicht nur das Augenmerk auf die baulichen Voraussetzungen gelegt werden, sondern auch auf ein miteinander Wohnen. Deshalb auch die großen und kleinen Wohnungen. Und auch das Umfeld soll als Abschluss der Arbeiten 2022 entsprechend gestaltet werden mit Wegen, Sitzmöglichkeiten und vielleicht auch einem kleinen Grillplatz.

Ambulanter Pflegedienst ist Zugewinn für Wohnungen

Auf alle Fälle , so ist sich der Geschäftsführer sicher, wird sich der Einzug der Tagespflege Vida positiv auswirken. Die ambulante Pflegedienst GmbH wird das Erdgeschoss des Wohnhauses beziehen mit vielen Gemeinschaftsräumen, einer Küche und Ruheräumen und einer großen Terrasse. Ihren Sitz hat die GmbH in der Zeulenrodaer Schleizer Straße 5.

"Ich wollte etwas bauen, woran ich selbst Freude habe und wo die Mieten bezahlbar sind", so Frank Kruwinnus, Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Zeulenroda.

