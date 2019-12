Am Donnerstagabend brannte erst ein Auto und dann eine Garage in Zeulenroda-Triebes. Aus dem Auto mit Gasantrieb strömte brennendes Gas aus, was die Löscharbeiten erschwerte.

Zeulenroda-Triebes. Am Donnerstagabend kam es zu einem Einsatz der Rettungskräfte in Zeulenroda-Triebes. Ein Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Nach Reparaturarbeiten: Garage brennt in Zeulenroda lichterloh

Nach Reparaturarbeiten: Garage brennt in Zeulenroda lichterloh

Am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in der Pfefferleite. Dort war laut Polizei das Feuer bei Reparaturarbeiten an einem Subaru ausgebrochen. Ein 44-Jähriger musste mit einer Rauchgasverletzung ins Krankenhaus gebracht werden. Aus dem Auto soll brennendes Gas ausgeströmt sein, was nach Feuerwehrangaben die Löscharbeiten erschwert habe

Feuerwehr kann Oldtimer retten

Zudem befand sich im oberen Teil der Garage ein Oldtimer, den die Feuerwehr jedoch bergen konnte. Durch die starke Hitze begann zudem das Mauerwerk zu reißen und die Stahlbalken der oberen Decke bogen sich, wodurch das Gebäude stark einsturzgefährdet war.

Garage akut einsturzgefährdet

Eine Vielzahl an Einsatzkräften der Feuerwehr Zeulenroda und von weiteren freiwilligen Feuerwehren waren im Einsatz. Die Kripo ermittelt weiter zur Brandursache.

Garage brennt in Zeulenroda lichterloh Am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr kam es zu einem Einsatz der Feuerwehr und von weiteren Rettungskräften in der Pfefferleite. Dort war laut Polizei das Feuer bei Reparaturarbeiten an einem Subaru ausgebrochen.

