Nachfrage nach Mundschutz im Landkreis Greiz steigt

Aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus steigt auch im Landkreis Greiz die Nachfrage nach Mundschutz-Masken. Schließlich sehen die Menschen hierzulande in den Berichten über die Ausdbreitung des Virus oft Bilder von Menschen, die mit einem Mundschutz durch die Straßen gehen.

Apotheker der Region sagen allerdings, dass es wirksamere Wege gebe, sich vor einer möglichen Infektion zu schützen.

„Die Großhändler sagen uns: Es sind keine Mundschutz-Masken mehr lieferbar“, so Georg Pester, Inhaber der Rosen-Apotheke in Greiz. In seiner Apotheke hätten Kunden vermehrt nach Mundschutz gefragt, beispielsweise Menschen, die ihre Verwandten und Bekannten in China beliefern wollten, weil es dort keine Masken mehr zu kaufen gebe.

Verstärkte Nachfrage, aber kein Andrang

Von einer großen Nachfrage will Pester dennoch nicht sprechen. Ebenso sieht es Frank Hoff, dem die Adler-Apotheke in Greiz gehört. „Normalerweise verkaufen wir zwei Mundschutz-Masken pro Woche, jetzt waren es schon mal zehn bis zwanzig. Allerdings ist die Nachfrage schon wieder abgeebbt“, so Hoff. In seiner Apotheke seien noch „genug“ Mundschutz-Masken vorrätig, man habe vorsorglich „ausreichend bestellt“.

Auch in der Apotheke am Stadtbrunnen in Zeulenroda gibt es noch Mundschutz-Masken zu kaufen, wie Inhaber Arndt Fritzsche sagt. „Hier werden auch schon mal fünf bis zehn Masken statt zwei in der Woche gekauft. Aber es ist nicht so, dass die Leute Schlange stehen“, so Fritzsche.

Die drei Apotheker sagen, dass es sowieso wirksamere Schutzmaßnahmen gebe, als einen Mundschutz zu tragen. „Damit schützt man sich nicht vor einer Tröpfcheninfektion. Sogenannte FFP-Masken mit Partikelfilter würden was bringen“, sagt Georg Pester.

Apotheker warnen vor Panikmache

Besser sei es jedoch, auf die gängigen Hygieneregeln zu achten, so Pester. Hände regelmäßig waschen und desinfizieren sowie in die Armbeuge zu niesen, darauf sollte man achten. „Auch wenn es eine Anstandsregel ist. Auf das Händeschütteln sollte man verzichten“, fügt Frank Hoff hinzu. Bei Desinfektionsmitteln sollte man darauf achten, dass diese nicht nur gegen Bakterien, sondern auch gegen Viren wirksam sind, sagt er.

Panik vor dem Corona-Virus sei nicht angebracht, sagen die Apotheker abschließend. „Wir sollten derzeit bedenken, dass die Grippe weitaus gefährlicher ist“, so Arndt Fritzsche.