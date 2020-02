Nächster Halt: Wartehäuschen

Doreen Bergmann schaut aus dem Fenster und hält nach der Linie 35 Ausschau, die um 11.54 Uhr eintreffen soll. Der Bus ist auf die Minute pünktlich, aber der Stelzendorferin ärgert sich trotzdem. „Dieser verflixte Linienbus ist fast immer leer und die Abfahrtszeiten sind eine Katastrophe“, sagt die junge Frau, die im Ortsteil der Stadt Zeulenroda-Triebes eine Pâtisserie betreibt.

Seitdem am 1. Dezember 2019 der Fahrplan umgestellt wurde, wird Stelzendorf vom regulären Linienbetrieb der Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz (PRG) bedient. Zuvor gab es zwischen dem Verkehrsunternehmen und Gewerbetreibenden, Tourismusvertretern sowie der Stadt eine vertragliche Regelung. Sie besagte, dass diese sich an den Kosten beteiligen, wenn ein sogenannter Rufbus Touristen, Gäste und Einwohner nach kurzfristiger Anmeldung in die Regionen rund um das Zeulenrodaer Meer bringt. Der Vorteil: Der Bus fuhr nur dann, wenn er gebraucht wurde und Leerfahrten gab es quasi nicht.

PRG: Hohe Nachfrage macht Ruf-Bus unwirtschaftlich

Weil die Anzahl der nachgefragten Fahrten von knapp 600 Fahrten im Jahr 2015 auf über 1.800 Fahrten in 2018 gestiegen sei, hätten sich die höheren Kosten für den Rufbus nicht mehr gelohnt, teilt die PRG mit. „Der Kostensatz pro Fahrt ist vergleichsweise hoch. Die Weiterführung als Rufbus war nicht mehr wirtschaftlich“, sagt der Geschäftsführer des Unternehmens Stefan Meißner.

Jetzt fährt unter der Woche beispielsweise um 11.54, 13.51, 15.51 und 17.31 Uhr die Linie 35 ins Stadtgebiet von Zeulenroda-Triebes. Am Wochenende verkehrt der Bus zwischen 10.32 und 18.20 Uhr alle zwei Stunden. Für Doreen Bergmann unmögliche Zeiten. „Ich kann doch Ausflüglern, die um 15 zum Kaffeetrinken kommen, nicht sagen: Der nächste Bus kommt halb sechs“, sagt sie. Sie hätte sich beim Erstellen des Fahrplans einen runden Tisch zwischen der PRG und betroffenen Unternehmern gewünscht.

Unterstützung kommt vom Bio-Seehotel

Unterstützung bekommt sie von Marco Lange dem Direktor des Bio-Seehotels in Zeulenroda-Triebes. „Es wäre wünschenswert, Gastronomen und Tourismusakteure bei der Planung mit ins Boot zu holen“, sagt er. Eine sinnvolle Nachverkehranbindung sei wichtig um sowohl die Innenstadt und die Dörfer in der Umgebung zu beleben. „Hier ist auch die Stadt gefragt, Angebote einzuholen und zu schaffen“, sagt er.

Defizit rechtfertigt für PRG Beteiligung

Es sind aber nicht nur die Abfahrtszeiten, die bei Doreen Bergmann für dicke Luft sorgen. Obwohl die Haltestelle im Dorf nur noch vom „normalen Linienverkehr“ bedient wird, soll sie weiter dafür zahlen.

Die PRG pocht darauf, dass Vertrag weiter Gültigkeit hat. So würden von dem Angebot in erster Linie Betreiber von Strandhäusern, Restaurants oder ähnlichem profitieren. Daher sei es naheliegend, diese anteilig an der Deckung des entstehenden Defizits zu beteiligen. „Der weitaus größere Anteil dieses Defizits musste aber durch die PRG getragen und durch Erlöse anderer Linien gegenfinanziert werden“, sagt Stefan Meißner.

„Ehrlich gesagt, geht es mir nicht um das Geld“, sagt Doreen Bergmann. Sie verstehe die Umstellung auch aus ökologischen Gesichtspunkten nicht. „Was bringt es, wenn der Bus die meiste Zeit leer durch die Gegend fährt“, fragt sie. Für Stefan Meißner sei eine gewissen Einlaufphase normal. Außerdem sei es normal, dass touristisch ausgerichtete Angebote einer jahreszeitlichen Schwankungen unterliegen.