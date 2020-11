Gemeinsam wurde am Sonnabendvormittag angepackt, der Spielplatz gesäubert und auch Müll aufgelesen und so manche Ecke winterfein gemacht auf dem Waldhaus-Gelände.

Doch nicht genug dessen: Auch die Mitglieder des Naturschutzbundes (Nabu) des Kreisverbandes Gera-Greiz waren mit vor Ort und packten mit an. 3500 Besucher konnten sie in dieser doch recht kurzen Saison zählen in ihrer Naturschutzinformation, wo es nicht nur um das bestimmen von Vogelarten geht, sondern ganz viel mehr Wissen vermittel wird. Nun geht auch die Info in den Winterschlaf, wurde dicht gemacht. Nichtsdestotrotz ist Torsten Frank, Mitglied des Nabu, froh darüber, dass der Kontakt zu den Mitgliedern des Fördervereins wächst. Gemeinsam wollen sie im nächsten Jahr ein Projekt anschieben.

Nach dem Arbeitseinsatz, wo die Waldhaus-Mitglieder Unterstützung durch die Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf durch die Bereitstellung eines Fahrzeuges erhielten, wurde die Gelegenheit genutzt und die Jahreshauptversammlung unter freiem Himmel durchgeführt.

75 Mitglieder, davon 16 Kinder, zählt der Verein. Im April 2016 taten sich einige Bürger zusammen, die den Beschluss nicht mittragen wollten, dass das Tiergehege im Waldhaus geschlossen werden sollte. Sie gründeten den Förderverein, um die Stadt Greiz zu unterstützen. Zwei Jahre wollten sie damals testen, ob sie etwas bewegen können.

Das Kinderfest, das Tiergehegefest oder auch der Weihnachtsmarkt im Waldhaus sind mittlerweile ein fester Bestandteil im Jahresplan für viele Greizer Familien, aber auch überregionale Besucher geworden. In diesem Jahr war es ruhiger, wegen der Corona-Krise. Doch dass ist bekanntlich nicht ihre Schuld und so sammeln die Mitglieder ihre Kräfte, tauschen sich untereinander aus, um im kommenden Jahr durchzustarten. Die Erneuerung des Sinnespfades zusammen mit dem Mitgliedern des Naturschutzbundes ist angedacht und noch vieles mehr.

Eine ganze Menge haben sie schon geschafft. So wurde eine Broschüre mit einer Karte und den Standorten von Gaststätten sowie weiteren Sehenswürdigkeiten im Waldhaus zusammen mit der Touristinformation Greiz entwickelt. Diese Broschüre soll im kommenden Jahr auch digital zur Verfügung stehen. Bisher gibt es sie gedruckt auf recyceltem Papier.

Für den alten und wieder gewählten Fördervereinsvorsitzenden Michael Täubert ist eines klar: „Wenn wir wieder dürfen, dann geht es richtig los“. Sein Stellvertreter ist Markus Leonhard und Schatzmeister ist Sade Krause. Zum erweiterten Vorstand gehören: Tina Barth (Bereich Mitgliederbetreuung), Nadine Täubert (Veranstaltungsplanung) und Samuel Sorger (Öffentlichkeitsarbeit).

Weitere Informationen gibt es unter www.unser-Waldhaus.de