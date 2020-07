Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Neowise“ über Zeulenroda

Zeulenroda-Triebes. Stets auf Fotopirsch unterwegs ist der Zeulenrodaer Fotograf Marcus Daßler. Dieses Mal hatte er es auf den Kometen abgesehen und hatte Glück. Die Stadt Zeulenroda-Triebes zeigt sich im schönsten Abendlicht und am Himmel zeichnet der Himmelskörper Komet Neowise seine Bahn während er sich an die Erde annähert – ein seltenes Naturspektakel. Komet Neowise ist zirkumpolar – das heißt, dass er die ganze Nacht am Himmel zu sehen ist. Allerdings wird sein Lichtschweif jetzt wieder schwächer.