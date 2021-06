Netzwerken wird großgeschrieben

Dass wir in Zeulenroda-Triebes über ein enormes Potenzial an wirtschaftlichen Unternehmen verfügen, darüber habe ich an dieser Stelle schon öfters geschrieben und auch darüber, dass es positive Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen, also die finanziellen Mittel, seitens des Landes Thüringen für die Stadt habe. Nicht zu vergessen sind die Arbeitsplätze, die durch jedes Unternehmen bereitgestellt werden und sich Zeulenroda-Triebes einmal mehr dadurch in einer komfortablen Situation befindet.

Doch was mir viel wichtiger scheint, ist den Unternehmern zu zeigen, dass sie willkommen sind, dass ihre Leistungen anerkannt werden und sie auch, wenn Bedarf ist, auf Unterstützung seitens der Stadt hoffen können. Genau für diese Arbeit und vielmehr wurde lange Zeit nach der geeigneten Person zur Besetzung der Stelle in der Wirtschaftsförderung gesucht.

Die Verbindung, eine Vernetzung von Wirtschaft und Handel, sind dabei besonders wichtig. Die digitale Plattform auf der Homepage von Zeulenroda-Triebes für Gewerbetreibende und Händler ist gestartet, die Aktion „Willkommen Nachbar“ wird die nächste sein, die in Zeulenroda stattfindet und auffällig ist auch, dass man sich in den Firmen auch auf die Nachbarn besinnt.