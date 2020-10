Neuer Stadtwerke-Chef in Zeulenroda: „Ich habe Lust mitzumischen“

Die Stadtwerke GmbH hat einen neuen Geschäftsführer: Frank Schmitt aus Gera. Er dürfte in Zeulenroda-Triebes kein Unbekannter sein. Schließlich hatte er nach 1990 im Landratsamt Greiz gearbeitet, ist dann aber in verschiedenen Positionen nach Altenburg ins Landratsamt gegangen und wurde schließlich als Interims-Kämmerer an die Stadt Schmölln ausgeliehen.

Dass er nun in Zeulenroda-Triebes angeheuert hat, wäre dem Zufall zu verdanken, sagt der Diplom-Verwaltungsfachwirt (FH) und Verwaltungsbetriebswirt. Er hätte die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Zeulenroda während eines Workshops auf dem verwaltungstechnischen Gebiet kennengelernt.

Als dann die Stelle ausgeschrieben wurde, hat er sich beworben. Erfolgreich. An der Arbeit würde ihn die Herausforderung locken. „Das es schwierig wird, das war mir klar, aber ich schaffe das“, sagt der 52-Jährige aus voller Überzeugung.

Behilflich könnten seine zahlreichen Erfahrungen im verwaltungstechnischen Bereich in den vergangenen Jahrzehnten sein. Auch wenn die bevorstehenden Aufgaben viel Kraft und Nerven kosten werden, blickt Frank Schmitt optimistisch in die Zukunft.

Waikiki-Lounge und Verkaufsshop sollen wiederbelebt werden

Für die großen baulichen Vorhaben der Badewelt Waikiki sieht er in dem Fachpersonal des städtischen Bauamtes kompetente Ansprechpartner ebenso wie in den Angestellten der Stadtwerke GmbH, einer Tochtergesellschaft der Stadt mit Personal des Bades.

Als Termin für die Ertüchtigung der Badewelt peilt er das Jahr 2022 an. „Je schneller desto besser“, sagt er und begründet seine Aussage damit, dass nicht nur die technischen Anlagen in die Jahre gekommen sind. „Um effektiv arbeiten zu können, muss eine Erneuerung erfolgen“, so Schmitt.

Noch bevor die Ertüchtigung der Badewelt erfolgt, soll es ein paar Änderungen zur Attraktivitätssteigerung geben. So könnten die Waikiki-Lounge als kleines Kaffee auch für Gäste von außerhalb geöffnet und der kleine Verkaufsshop wiederbelebt werden. „Alle Erlöse helfen dem Bad, wirtschaftlich arbeiten zu können“, sagt Frank Schmitt.

Und dann sucht er noch nach einer Lösung für das Personal. Das soll nicht nur die Bauzeit im Waikiki betreffen, sondern eben auch den Tarifvertrag für die Mitarbeiter ebenso wie einen möglichen flexiblen Einsatz innerhalb des Erlebnisbades.

Strandbäder als ganzjährige Erlebnisareale aktivieren

Zu den Aufgabenbereichen der Stadtwerke GmbH zählen auch Zeulenrodas Strandbäder. Er könne sich hier ganzjährige Angebote vorstellen. Ideen dafür gibt es viele, doch sollten erst Nägel mit Köpfen gemacht werden, bevor sie spruchreif werden, sagt Schmitt. Auch hätte man nun nach jahrelangem Zögern endlich eine Lösung für das Strandbad im Zeulenrodaer Bleichenweg gefunden.

Seit Jahren gibt es Schwierigkeiten mit den Automaten, die am Eingang des Freibades aufgestellt sind und die Badegäste zum Entrichten ihres Eintrittsgeldes auffordern. Diese Automaten wurden in der Vergangenheit ignoriert oder funktionierten nicht, so dass eine beträchtliche Summe an Einnahmen den Stadtwerken verloren ging.

Das könnte, wenn es nach den Plänen geht, der Vergangenheit angehören, ebenso das Problem der Sicherheit an öffentlichen Freibädern. In der Vergangenheit wurde mit großflächigen Schildern auf ein Badeverbot außerhalb der Öffnungszeiten hingewiesen, dass aber gerade in den Sommermonaten von vielen vorrangig jungen Leuten ignoriert wurde. Sie trafen sich in den Abend- und Nachtstunden auf dem Areal, gingen baden, machten Party und hinterließen Berge von Müll sowie Glasscherben.

Mit dem Vorhaben, hier einiges zu ändern, könnten diesen unerlaubten Feiern künftig rechtlich geahndet werden. Frank Schmitt hat viele Ideen, die er gemeinsam mit den Mitarbeitern der Badewelt und der Stadt Zeulenroda-Triebes umsetzen möchte.

Thüringer Bädernacht im Waikiki

Am 7. November findet die Thüringer Bädernacht auch in der Badewelt unter dem Motto: „Waikiki 3.0“ in Zeulenroda-Triebes statt. An diesem Tag sollen in dem 23-jährigen Erlebnisbad die Planentwürfe für die Ertüchtigung der Badewelt vorgestellt werden.

Es wird eine Ausstellung geben, beginnend mit der Zeit vor dem Bau in den neunziger Jahren. Die aktuellen Ideen für die Ertüchtigung, was, wo und wie gebaut werden soll, welche Kosten auflaufen und vieles mehr wird zu erfahren sein.