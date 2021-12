Neumühle: Einmal Heimatpfleger, immer Heimatpfleger

Neumühle. Edgar Schwarz aus Neumühle las in der Ostthüringer Zeitung über das Treffen der Heimatpfleger und Ortschronisten im Museum Reichenfels.

Edgar Schwarz, Ortschronist aus Neumühle, hatte in der Ostthüringer Zeitung den Bericht über das erste Treffen der Heimatpfleger und Ortschronisten im Museum Reichenfels gelesen.

Er habe sich sehr darüber gefreut, sagt der Senior. Über vier Jahrzehnte habe er die Chronik des Ortes geschrieben, bis sich jemand fand, der seine Arbeit nun weiterhin ausführt. „Es musste doch weitergehen“, sagt er fast entschuldigend.

Damals, als alles angefangen hat, da habe er alles aufgeschrieben, was ihm zu Ohren kam. Viele Zettel, allesamt mit wichtigen Informationen zur Geschichte des einstigen Luftkurortes Neumühle, hätten sich angesammelt. Er habe sie alle fein säuberlich aufgehoben, in Kartons und Schachteln sortiert. So ging die Arbeit als Ortschronist für Edgar Schwarz los. Heute würde vieles einfach sein, aber die Leidenschaft für den Ort, über den drei Bände mit je 426 Seiten Ortschronik im Staatsarchiv gut aufgehoben sind und die sich Interessenten ausleihen könnten, macht ihn schon etwas stolz. Vergessen sei die Arbeit. Und auch heute noch ist es deutlich zu spüren: einmal Heimatpfleger, immer Heimatpfleger.

Ortschronistenpflicht habe über vier Jahrzehnte gewährt

Dass er das Treffen in Reichenfels verpasst habe, ärgere ihn schon. Da hätte er sicherlich viele Gleichgesinnte getroffen, schätzt der heute 94-Jährige.

Dass die Arbeit zur Ortschronik bei ihm gut vier Jahrzehnte währte, hätte er sich anfangs kaum träumen lassen. Zwischenzeitlich hätte er zu jedem Dorffest auch eine Ausstellung organisiert, und dann sind zu den Bänden der Ortschronik, die heute im Staatsarchiv Greiz zum Ausleihen liegen, auch noch einzelne kleine Broschüren entstanden. Die Leute lesen doch nicht immer gleich seitenweise, was sie vielleicht interessiert, sagt der Senior. So sind neben der Ortschronik auch noch die Dokumentationen „Meilensteine, Geschichte zur Knottenmühle“, zum Wohnen im Knottengrund, zur Gaststätte Schürer, zu früherem Leben auf dem Land, mit Geschichten der Vermessungssäulen und viele mehr entstanden.

Zu den drei Bänden der Ortschronisten gibt es Extrablätter, zu den Mühlen (die Mühlen als 1. Ansiedlungen-Zusammenfassung, Verschönerunsverein), zum Hochwasser 1954 mit Mühlen - und Brückengeschichten und zum Bau und Eröffnung der Elstertalbahn. Wer also nicht die gut 400 Seiten der einzelnen Bände studieren möchte, der könnte auch fündig in den einzelnen Broschüren werden, sagt Edgar Schwarz. Die sind natürlich auch zum Ausleihen im Staatsarchiv Greiz.

Dieter Fleischmann habe nun das Amt übernommen

Erst, als sein 80. Geburtstag bevorstand, wollte er das Amt in jüngere Hände abgeben und es habe sich jemand gefunden. Es wurde Dieter Fleischmann aus Neumühle gefunden, und trotzdem ist auch heute noch ganz deutlich zu spüren, wie er an der Geschichte seines Wohnortes hängt.

Heute hat er sich seiner Postkartensammlung verschrieben. Rund 90 Postkarten hat er, die alle fein säuberlich in Alben einsortiert sind, und sämtliche Informationen, die der Senior dazu zusammentragen konnte, hat er aufgeschrieben. Auch sie füllen drei Alben. Natürlich sind es alles Motiv aus Neumühle. Doch er verrät ein Geheimnis. Die lieben Grüße und Mitteilungen, die jedes Mal auf den Postkarten zu lesen sind, wären so interessant, weil jedes Mal eine Geschichte dahinter stehen würde. Eben doch ein echter Heimatpfleger.