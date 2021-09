Nicht nur der Herbst ist Wanderzeit

Heidi Henze über den MDR-Wandertag und einen wundervollen Weg

Aus meteorologischer Sicht haben wir seit dem 1. September Herbst, kalendarisch aber fängt er erst am 22. September an. Eigentlich aber ist es doch egal, welcher Monat des Jahres ist, wandern, neues Entdecken oder einfach in Gedanken versunken laufen, bereitet zu jeder Jahreszeit Freude. Dabei ist es ganz egal, ob „Strecke gemacht werden muss“, also Kilometer geschafft werden müssen oder ob man unterwegs ist, um einfach seinen Augen Erholung am Grün der Bäume und Sträucher zu gönnen. Die Muskeln des Körpers freuen sich sowieso, und die Waldluft zu riechen, ist immer ein Erlebnis wert. Nun ist leider der Freitag als Wochentag nicht gerade der Tag, an dem vieler Orts Langeweile geschoben wird. Aber ich bin mir sicher, dass es trotzdem viele Wanderfreudige hinziehen wird, um an der MDR-Wanderung teilzunehmen. Es sei all denen gegönnt. Eines kann ich versichern, die Vielfalt der Pflanzen, die Abwechslung von Baum und Strauch, von der Blume zum weithin reichenden Ausblick ist enorm und wird garantiert auch Ortsunkundige begeistern. Zu jeder Jahreszeit war ich an der Talsperre Zeulenroda schon unterwegs und ich könnte die Teilnehmer fast beneiden um die bevorstehende Freitagswanderung.