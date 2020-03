Nicht verzagen, Bürgermeister fragen

Große Brötchen wurden in Hohenleuben noch nie gebacken werden. Das Geld stand noch nie zu hauf in der Kleinstadt zur Verfügung und so wird stets ein Schritt nach dem anderen getan, doch es passierte was. Die Anlieger der Gartenstraße haben schon lange darauf gewartet, dass in ihrer Straße etwas passiert, dass die Löcher verschwinden, eine Decke darauf kommt und einfach eine ganz normale befahrbare Straße entsteht. Umso größer war die Freude, dass im vergangenen Jahr wenigstens abschnittsweise die Gartenstraße eine neue Decke bekommen soll. Unter den Anliegern keimte Hoffnung. Doch das Jahr ging rum und passiert ist nichts. Nun wurde die Investition in den Haushalt für dieses Jahr übernommen und unter den Anwohnern entwickelt sich wieder der Funken der Hoffnung. Schließlich ist jetzt auch noch die Straßenbeleuchtung im Etat eingeplant. Dann muss es doch was werden, oder? Bleibt nun eigentlich nur, nicht verzagen und Dirk Bergner fragen, wenn Zweifel aufkommen sollten. Schließlich ist der Bürgermeister und FDP-Landtagsabgeordneter nach dem gesamten Debakel in Thüringens obersten Polit-Gremium nun hoffentlich wieder in Person in Hohenleubens ehrenamtlicher Position anwesend. Solche Bemerkungen, wie die Entschuldigung: „es war in den letzten Wochen wirklich ein Zeitproblem“, sollten nun aber der Vergangenheit angehören. Auch wenn die Hohenleubener das Hickhack im Landtag verfolgt haben, so wollen sie doch ihren Bürgermeister auch vor Ort agieren sehen.