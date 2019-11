Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nicht viel geändert

Überall das Gleiche, könnte man schlussfolgern nach der Führung von Sarah Brandt durch die aktuelle Ausstellung im Sommerpalais Greiz. Sie recherchiert, arbeitet auf und digitalisiert innerhalb ihres Volontärsprojektes zu den Klebebändern zur englischen Geschichte. Die wurden von der englischen Prinzessin Elisabeth (1770 bis 1840) erstellt. Durch Bleistifteintragungen lassen sich Arbeitsweise und manche Gedanken, die sie bei der Erstellung, der heute historisch wertvollen Dokumente gehabt haben könnte, nachvollziehen. So schreibt sie, dass an die eine Seite der besagte Kupferstich eingeklebt werden soll. Irgendwie hatte ich dabei das Gefühl, dass sich gegenüber mancher heutigen Arbeitsweise kaum etwas geändert hat. Sara Brandt mutmaßt, dass sie als Geschenk weitergegeben, oder zu anderen wissenschaftlichen Aufarbeitungen benötigt wurden. Da fällt mir eine Episode ein: Ein Herr kam in die Redaktion der Ostthüringer Zeit und suchte einen bestimmten Artikel aus der Vergangenheit. Als er ihn gefunden hatte, hat er doch tatsächlich die gesamte Seite aus dem Archiv der Zeitungen gerissen und war schwups verschwunden. So oder ähnlich wird wohl der Umgang mit den historischen Dokumenten in der Vergangenheit auch gewesen sein.