Niederböhmersdorf: 55 Schäferhunde im Wettbewerb

Niederböhmersdorf. „Tazio vom Webachtal“ aus Estland dominierte bei den Rüden die Zuchtschau.

Bereits zum vierzehnten Mal fand eine Zucht- und Nachwuchsschau für Deutsche Schäferhunde im Zeulenroda-Triebeser Ortsteil Niederböhmersdorf statt.

Der Hundesportverein Niederböhmersdorf hatte beste Bedingungen für den Wettbewerb geschaffen. Insgesamt 55 Hunde mit ihren Führern aus dem In- und Ausland, stellten sich in den verschiedenen Schauklassen bei Zuchtrichter Frank Ottilie aus Allstedt (Sachsen-Anhalt) zur Bewertung. Nach einer Standmusterung, Gesundheitskontrolle, Zahnkontrolle und Größenmessung der Vierbeiner mussten die Hunde mit ihren Führern im Ausstellungsring ihre Athletik unter Beweis stellen.

Jeder Hund wurde dabei einzeln vorgestellt und erhielt danach seine Platzierung mit dem jeweiligen Prädikat „Vorzüglich“, „Sehr Gut“, „Gut“ oder „Mangelhaft“. Das Prädikat „Vorzüglich“ kann dabei nach den bestehenden Regularien der Zucht- und Ausstellungsordnung des Vereins für Deutsche Schäferhunde nur in den Gebrauchshundeklassen und bei Hunden ab 24 Monaten vergeben werden.

Die Rüden und Hündinnen der Gebrauchshundeklassen, die sich zur Zucht anbieten, ermittelten am späten Nachmittag ihre „Besten“. Am Ende siegte mit „V1 – Vorzüglich“ bei den Rüden „Tazio vom Webachtal“ mit seiner Führerin Evely Vendla, aus dem estnischen Tallinn. Die weite Anreise hatte sich also für das gesamte estnische Betreuer-Team mit Eigentümer Jaak Soormus gelohnt.

Auch lokale Vertreter können stolz sein

Bei den Hündinnen gewann mit V1 „Xia vom Grabfeldgau“ mit Hundeführer Marko Naumburg aus Freyburg an der Unstrut. Aber auch die von der Niederböhmersdorfer Schäferhund-Ortsgruppe startenden Hundeteams schlugen sich in ihren jeweiligen Klassen achtbar. Die Niederböhmersdorfer Dirk Scharrenweber in der Gebrauchshundklasse Hündinnen mit „Celin vom Gräfental“ V7, Ronny Schäfer in der Jugendklasse Rüden mit „Eyk vom Kranich´s Hof“ SG 3 und Michelle Eis in der Nachwuchsklasse Rüden mit „Erasmus vom Gebenbacher Land“ „Vielversprechend – VV1“ können berechtigterweise stolz auf die erreichten Ergebnisse sein.

Zum Ende der Veranstaltung bedankte sich Dirk Scharrenweber, Vorsitzender des Niederböhmersdorfer Hundesportvereins, bei allen Vereinsmitgliedern, Sponsoren und Unterstützern für die Hilfe in der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung.