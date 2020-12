Nikolausstiefel sind abholbereit

Zeulenroda-Triebes. In den letzten Wochen konnten Kinder bei Spielwaren Eichelkraut in Zeulenroda einen Stiefel aus Pappe abholen. Die Stiefel wurden dann bemalt, mit Name und Alter beschriftet oder bunt gestaltet. Danach kamen die Stiefel wieder zurück und der Nikolaus in Kooperation mit Erik Eichelkraut hat die rund 800 Stiefel über das Wochenende gefüllt. Seit Montag können die Kinder die Stiefel persönlich abholen. Der derzeitigen Situation geschuldet, werden Eltern und Kinder um eine zeitliche verschobene Abholung gebeten.