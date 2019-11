Noch keinen Termin für Sanierung der Brücken in Triebes

Für die Sanierung der beiden Brücken am Anger in Triebes braucht die Stadt finanzielle Unterstützung.

Triebes. Die Brücken am Anger in Triebes ist ein komplexes Bauwerk. Der Zahn der Zeit hat seine Spuren deutlich hinterlassen, so dass beide zusammengehörige Bauwerke in ihrer Standfestigkeit eingeschränkt sind. Aus diesem Grund wurde im Sommer des Jahres eine eingeschränkte Verkehrsführung für beide Brücken angeordnet.

Auf der Einwohnerversammlung in dieser Woche in Triebes informierte Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos) über den aktuellen Stand. Die Anwohner kämen mit der aktuell bestehenden Verkehrsführung gut zu Recht, so das Stadtoberhaupt.

Beide Brücken im desolaten Zustand

Da beide Brücken in einem solchen desolaten Zustand wären, müssen sie komplett erneuert werden. Das bedeutet Neubau. Bei der routinemäßigen Kontrolle wurde festgestellt, dass beim vorderen Bauwerk aus Richtung Bahnschranke in Richtung Dörtendorf in Triebes Am Anger, die Standsicherheit beeinträchtigt ist. Der Sachverständige verweist darauf, um die Brücke wieder standsicher zu machen und im vollen Umfang wieder für den öffentlichen Fahrzeugverkehr freizugeben, ein Neubau unabdingbar wäre. Die Verkehrssicherheit ist nicht mehr voll gegeben, heißt es im Prüfbericht. Mängel an der Strinwand, an der Widerlagerwand, am Schrammbord und weitere seien so extrem, dass eine Instandsetzung nicht mehr angeraten werden kann. Wegen dieser Schäden, den Ausspielungen, der durchfeuchteten Ziegel der Bogenlaibung und der Mörtelfestigkeit wurde die Tragfähigkeit des Bauwerkes auf 16 Tonnen Gesamtlast festgeschrieben. Bei einem Neubau sollte dann ein größerer Wasser-Durchlass garantiert werden können. Die Notwendigkeit der in unmittelbarer Nachbarschaft liegende zweite Brücke könnte damit ersetzt werden, heißt es im Prüfbericht. Denn auch das zweite Bauwerk ist im Zustand und Mauerwerk ähnlich belastet. Auch hier muss in absehbarer Zeit etwas passieren, entweder Abriss und Absicherung durch nur einen Ersatzneubau.

Stadt hofft auf ein Fördermittelprogramm zur Unterstützung

Rund 475.000 Euro schlagen für die Baumaßnahme zu Buche. Diese hohen Kosten könnte die Stadt nicht alleine tragen, so die Information des Bürgermeisters auf der Einwohnerversammlung in Triebes. Die Stadt hofft nun, dass für solche notwendigen Brücken-Erneuerungen ein Fördermittelprogramm aufgelegt wird, durch das Land Thüringen. So dass man finanzielle Unterstützung beantragen könnte.