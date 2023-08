Notstromaggregat löst Brand in Garage im Landkreis Greiz aus

AUma-Weidatal. Ein Feuer ist in einer Garage in Auma-Weidatal ausgebrochen.

Offenbar ein technischer Defekt an einem Notstromaggregat hat am Dienstagabend kurz vor 23 Uhr einen Brand in einer Garage in der Aumühle in Auma-Weidatal (Landkreis Greiz) ausgelöst.

Wie die Polizei mitteilt, konnte die Feuerwehr das Feuer schnell löschen.

Das Feuer griff nicht auf andere Garagen über. Auch verletzt wurde niemand.

