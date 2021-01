Öl auf der Straße auf gut 19 Kilometer Länge

Auf einer Länge von mindestens 19 Kilometern bereitete sich am Dienstag eine Ölspur auf einer kompletten Fahrbahnbreite von der Zeulenrodaer Heinrich Heine Straße, Salzweg über die Untere Haardt bis nach Greiz aus. Gegen 8.40 Uhr wurden die Mitglieder der Stützpunktwehr in Zeulenroda sowie die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Triebes alarmiert. Die Zeulenrodaer waren mit elf, die Triebeser mit sechs Feuerwehrleuten sowie die Mitglieder der Langenwetzendorfer Feuerwehr und der Ortsteilwehren sowie die Greizer Feuerwehrleute vor Ort und haben das Öl gebunden und beseitigt. Der Fahrzeugverkehr wurde an den betreffenden Stellen vorbei geleitet.