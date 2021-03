Online-Unterricht in Zeulenroda-Triebes möglich

Der Landtagsabgeordnete Volker Emde (CDU) hat gemeinsam mit Markus Hofmann, Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion in Zeulenroda-Triebes, haben gemeinsam in einem offenen Brief den Bürgermeister aufgefordert, den festangestellten Lehrkräften der städtischen Musikschule "Fritz Sporn" die Möglichkeit einzuräumen, Online-Unterricht anbieten zu können.

Zeulenroda-Triebes. Die Chancen würden gut stehen, dass die städtische Musikschule „Fritz Sporn“ ab dem 22. März digitalen Unterricht anbieten könnte, so das Fazit des Hauptamtsleiter Henning Rasym, in der Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes. Am Montagabend zur Sitzung des Hauptausschusses, die gleitet wurde von der ersten Beigeordneten des Bürgermeisters, Heike Bergmann (Pro Region), stand das Thema digitaler Unterricht in der Musikschule zur Debatte. Sie vertritt das Stadtoberhaupt während seines durch Krankheit bedingten Ausfalls.