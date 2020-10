Blick in die Kirche in Döhlen.

Orgelkonzert in Döhlen

Zu einem Orgelkonzert wird am kommenden Sonntag, 11. Oktober, um 17 Uhr in die Kirche in Döhlen eingeladen.

Wie Uwe Großer von der Kirchgemeinde mitteilt, würden er selbst und Georg Sachse musizieren. Sachse (Orgel, Piano) und Große (Blockflöte, Gesang, Orgel, Waldhorn) würden dabei Werke von Bach, Graap, Jeffreys, Nickel, Walther und anderen Komponisten spielen.

Erklingen werde die Mehrzahl der Werke an und mit der historischen Trampeli-Orgel und einige Werke im Altarraum mit einem zweiten Tasteninstrument. Der Eintritt sei frei, um eine Spende werde gebeten. Es gelten die aktuellen Hygieneregeln, heißt es.