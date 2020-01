Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ortsteile von Zeulenroda-Triebes unter die Lupe nehmen

Jeden einzelnen Ortsteil will Zeulenroda-Triebeser Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos) in den kommenden Monaten einen Besuch abstatten, um direkt vor Ort zu erfahren, wo der Schuh drückt, welche Gedanken und Sorgen die Einwohner der Ortsteile haben.

Vier Ortsteile, wie Mehla, Niederböhmersdorf, Pöllwitz und Wolfshain bereist

Dass sich das Stadtoberhaupt damit ein Mammutprogramm auferlegt hat, ist allen bewusst. Der Grund dafür sind zum einen, dass er direkt die Probleme vor Ort von den Bürgern erfährt, sich selbst ein Bild machen kann und manchmal eine unkomplizierte Lösung finden kann, so der der Bürgermeister. Zum anderen aber lobt Hammerschmidt aber auch, die gute Zusammenarbeit mit den Ortsteilbürgermeistern und den Ortschaftsräten.

In den Ortsteilen Mehla, Niederböhmersdorf, Pöllwitz und Wolfshain war er bereits im vergangenen Jahr unterwegs. In Pöllwitz konnte er ein Problem sofort, durch das Aufstellen eines Verkehrsschildes, gelöst werden. In Mehla machten sich nicht nur Ortsteilbürgermeister Dieter Swirczek und Stadtrat Renè Spanner (Pro Region Zeulenroda-Triebes), auch einige Bürger waren gekommen, um ihre Probleme mitzuteilen. Zum einen ging es hier um die Pflege von Grünanlagen, um das Beschneiden der Hecken am Wegesrand gegenüber des Sportplatzes. Diese sich weit ausgebreiteten Pflanzen schränken die Sicht der Fahrzeugbesitzer ein. Als besonders wichtig wurde die Freilegung des Löschwasserteiches in Mehla. Die Uferzonen des Gewässers sind stark mit Schilfrohr bewachsen. So konnte vor Ort zwar keine sofortige Abhilfe versprochen werden, doch die Probleme wurden aufgenommen und sollen nun entsprechend je nach vorhandene Haushaltsmittel, gelöst werden. Gerade bei kleineren Maßnahmen boten die Mehlaer auch ihre Unterstützung an.

Ein Problem, dass immer wieder angesprochen wurde, sind Reparaturarbeiten an den Straßen im Ortsteil. Weggebrochene Straßenränder und Löscher in den Straßen, vor allem bei den Nebenstraßen, sollen über die im Haushalt eingestellten finanziellen Mittel für Reparaturarbeiten durch den städtischen Bauhof beseitigt werden. So waren vor Ortsbesichtigungen im Unteren sowie im Oberen Dorf von Mehla für die anwesenden Einwohner besonders wichtig. Durch den Bau des neuen Hochwasserbehälters für Mehla durch den Zeulenrodaer Wasser-Abwasser Zweckverband ist der ländliche Weg in Richtung Hain stark beansprucht. Dieser muss nach Fertigstellung ausgebessert werden.

Zeulenroda-Triebes erstreckt sich auf fast 135 Quadratkilometer

Für den Bürgermeister stehen in den kommenden Wochen nun weitere 20 Ortsteile für einen Besuch an. Mit seinen insgesamt 24 Ortsteile und den rund 16500 Einwohnern erstreckt sich die Stadt auf rund 135 Quadratkilometer. Der Ortsteil Triebes zählt fast 3000 Einwohner. Für diese Ortsteilbesichtigung plant das Stadtoberhaupt gut zwei Tage ein. „Damit wir auch an die Problemstellen direkt vor Ort gehen können“, so der Bürgermeister.